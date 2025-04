Seit über 35 Jahren erklingen die Melodien des italienischen Komponisten Gioachino Rossini im Enztal im Schwarzwald. An zehn Tagen im Juli tauchen Opernliebhaber in eines der außergewöhnlichsten Opernfestivals von internationalem Rang ein, lassen sich musikalisch entführen und erleben hochkarätige Opern in beeindruckender Kulisse.

Das Rossini-Festival wird am 17. Juli 2025 mit der Petite messe solennelle feierlich auf dem Baumwipfelpfad eröffnet. Am Tag darauf geht es hinunter ins Enztal: Im prachtvoll restaurierten Königlichen Kurtheater genießen Opernliebhaber im kleinen Kreis musikalische Highlights mit königlichem Flair. In diesem Kleinod werden La Cenerentola, L’inganno felice und Un avvertimento ai gelosi aufgeführt – bei nur 200 Plätzen ganz nah an den Künstlern.

Ein besonderes Erlebnis bietet die kostenfreie Veranstaltung am 22. Juli: Bei einem abendlichen Spaziergang auf dem Sommerberg erklingen Arien und Canzonen auf der Hängebrücke – dargeboten von den Stipendiaten des Festivals. Höhepunkt des zweiten Festspielwochenendes: Rossinis Otello in der selten gespielten Fassung für Rom 1820 mit „lieto fine“ wird konzertant aufgeführt. Francesco Meli und Diana Haller übernehmen die Hauptrollen, dirigiert von Antonino Fogliani, der direkt von den Münchner Opernfestspielen nach Wildbad reist.

Überall ist Musik – und wer wie Rossini einst Entspannung sucht, findet sie im stilvollen Palais Thermal: maurische Fürstenbäder, ein Außenbecken mit Panoramablick und der naturbelassene Kurpark laden zum Verweilen ein. Die Künstler des Festivals begegnen den Besuchern auf Schritt und Tritt – in Cafés, bei Proben oder inmitten der Natur auf dem Sommerberg: sei es beim Wandern zum Wildseemoor, auf der Hängebrücke WILDLINE oder dem Baumwipfelpfad.

Exklusives Rossini-Rendezvous

Neueinsteiger profitieren von einem besonderen Angebot: Wer unter der Woche zwei Übernachtungen in Bad Wildbad und zwei Festivalbesuche bucht, erhält 30 % Ermäßigung auf zwei Veranstaltungen nach Wahl (solange der Vorrat reicht).

Warum Rossini in Bad Wildbad?

1856 verbrachte der große Opernkomponist mehrere Wochen in der Schwarzwaldidylle, genoss die Heilquellen und fand neue kreative Energie. Bereits 1857 entstanden seine „Sünden des Alters“. Heute ist das Rossini-Festival weltweit geschätzt für seine Belcanto-Raritäten und herausragenden Gesangstalente.

17. bis 27. Juli 2025

rossini-in-wildbad.de