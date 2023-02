Die erste Ausgabe des North Sea Jazz Festival fand 1976 im Nederlands Congresgebouw in Den Haag statt. Einige Zahlen aus dieser Anfangszeit: sechs Veranstaltungsorte, dreihundert Künstler und etwa neuntausend Besucher. In diesem allerersten Festivaljahr traten international bekannte Jazzlegenden wie Sarah Vaughan, Count Basie, Dizzy Gillespie und Stan Getz sowie die meisten niederländischen Avantgarde-Künstler auf.

2006 zog das Festival an seinen jetzigen, größeren Standort in Rotterdam um. In diesem Jahr erwartet die Organisation mehr als tausend Musiker, verteilt auf 150 Auftritte und fünfzehn verschiedene Bühnen. Obwohl die Besucherzahlen in den letzten Jahren zwischen 70.000 und 75.000 lagen, behält das Festival seinen intimen Charakter.

Das NN North Sea Jazz Festival ist das größte Indoor-Musikfestival der Welt, weltweit bekannt als die Veranstaltung, bei der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Jazz innerhalb von drei Tagen vorgestellt werden. Neben einer soliden Basis aus Jazz werden viele Genres vorbeiziehen, wie Blues, Soul, Funk, Hip Hop, World, Pop und vieles mehr. Neben Top-Namen aus aller Welt haben die Besucher die Möglichkeit, neue Lieblingskünstler zu entdecken.

Bei der 46. Ausgabe des NN North Sea Jazz Festival werden dieses Jahr auftreten: Lizzo, Stormzy und Tom Jones ebenso wie Buddy Guy, Gabriels, Jacob Banks, Jill Scott, Little Simz, Loyle Carner, The Teskey Brothers und Van Morrison. Es gibt eine starke Präsenz legendärer Jazzgrößen mit Jan Garbarek, Jazz at Lincoln Center Orchestra mit Wynton Marsalis und Pat Metheny Side-Eye.

7. bis 9. Juli 2023

www.northseajazz.com