Die Königlichen Museen der Schönen Künste Belgiens eröffnen mit IMAGINE! eine außergewöhnliche internationale Wanderausstellung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou (Paris) konzipiert wurde. Ein Eintauchen in die surrealistische Poesie, den Traum, das Labyrinth, die Metamorphose, das Unbekannte und das Unterbewusstsein, angeführt von den großen Namen des Surrealismus, von Max Ernst bis Giorgio de Chirico, nicht zu vergessen Salvador Dalí, Joan Miró, Jane Graverol, Dorothea Tanning, Man Ray, Leonor Fini, usw.

Jedes Partnermuseum beherbergt den Kern der Wanderausstellung und bereichert sie durch die Hervorhebung seines eigenen Erbes. In Brüssel wird das RMFAB anhand von mehr als 130 Kunstwerken (Gemälde, Arbeiten auf Papier, Skulpturen, Objekte, Assemblagen und Fotografien) den Surrealismus aus einer symbolistischen Perspektive untersuchen.

IMAGINE! konzentriert sich auf die Verbindungen und Ähnlichkeiten, aber auch auf die Bruchlinien zwischen Surrealismus und Symbolismus, einem seiner Vorläufer. Ab 1880 war Brüssel ein außergewöhnliches Zentrum der Kunst und der Avantgarde, wie die Ausstellungen von Gruppen wie „Les XX“ und „La Libre Esthétique“ zeigen. Der Symbolismus, der insbesondere von Rops, Spilliaert, Khnopff, Delville und Minne verkörpert wurde, entwickelte sich in Brüssel rasch und nahm die Entstehung der surrealistischen Bewegung weitgehend vorweg. Einige Jahrzehnte später wurde Brüssel zu einem Zentrum des belgischen Surrealismus. Trotz des durch den Ersten Weltkrieg verursachten kulturellen Bruchs haben sich die älteren Symbolisten und die aufstrebende Jugend nie grundlegend voneinander entfremdet.

Von Januar bis Juli 2024 wird Belgien die Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union innehaben. Welches Jahr könnte besser geeignet sein, um den Surrealismus zu feiern, die Bewegung, die Belgien auf die Landkarte brachte und in einem europäischen Kontext Bedeutung fand? Außerdem jährt sich im Jahr 2024 die Veröffentlichung des Surrealistischen Manifests (1924) zum hundertsten Mal. Mit IMAGINE! möchten die Königlichen Museen der Schönen Künste von Belgien den hundertsten Jahrestag der Geburt des Surrealismus in einem optimalen europäischen Kontext feiern. Nach Brüssel und Paris wird die Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle und in der Fundación Mapfré Madrid gezeigt, bevor sie im Philadelphia Museum of Art endet.

21. Februar bis 21. Juli 2024

fine-arts-museum.be