Mit ihrer klaren Stimme und ihrer einzigartigen Mischung aus Jazz, Pop und Filmmusik begeistert Alma Naidu Publikum und Kritik gleichermaßen. Im November kehrt die gefeierte Sängerin in die Rudolf-Oetker-Halle zurück und verspricht einen Abend voller Leidenschaft und Ausdruckskraft.

Die Münchner Sängerin, Komponistin und Texterin Alma Naidu kehrt im November zurück in die Rudolf-Oetker-Halle. Naidu, die als eines der größten Gesangstalente Deutschlands gilt, beeindruckt mit ihrer klaren Stimme und ihrer Fähigkeit, Jazz, Pop und Filmmusik zu verschmelzen. Scheinbar mühelos schwebt ihre Stimme über den Melodien – mal sanft, mal kraftvoll, immer mit einer tiefen emotionalen Verbindung zum Publikum. Musik war von Anfang an ein wesentlicher Teil ihres Lebens. In einer Musikerfamilie aufgewachsen, entdeckte sie schon als Kind ihre Faszination für Klänge und Melodien – zunächst am Klavier, später an Geige und Gitarre sowie mit dem klassischen Gesang. Ein intuitives Gefühl, das sich auch in ihren Kompositionen

widerspiegelt.

Ihr Debütalbum »Alma« wurde von der Kritik hochgelobt und zeigt ihre Vielseitigkeit als Künstlerin. Mit ihrer erfrischenden Art und ihrer empathischen Ausstrahlung, fesselt sie nicht nur eingefleischte Jazzfans, sondern zieht auch ein breiteres Publikum in ihren Bann: ein Konzert, das mit Vielfalt, Leidenschaft und Ausdruckskraft begeistert.

25. November 2025

www.buo-bielefeld.de