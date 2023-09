Der mitreißende 80er Jahre Kult geht weiter! Eine ganze Generation war in den 80er Jahren im FLASHDANCE-Fieber. Enge Trikots und über die Schulter rutschende Sweater hinterließen modisch ihre Spuren. Mit seinem mitreißenden Soundtrack sicherte sich der Blockbuster einen festen Platz in der Popkultur. Zu den Megahits „Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“, „Gloria“, „Manhunt“ und „I Love Rock & Roll“ wird noch heute ausgelassen auf Partys getanzt.

Mehr 80er geht nicht!

Es ist das Gefühl der Nostalgie, verbunden mit einem Feuerwerk aus Lebensfreude, Liebe und großen Träumen – die moderne Inszenierung verzaubert auf ihre ganz eigene Art. Mitreißende Tänze und Choreographien bereiten dem Publikum einen unvergesslichen Abend.

Große Liebe, großer Traum!

Und auch die Geschichte von FLASHDANCE – DAS MUSICAL bewegt. Alex Owens ist eine junge Frau in Pittsburgh, tagsüber arbeitet sie in einem Stahlwerk und nachts als Tänzerin in einer Bar. Doch eigentlich ist es ihr größter Traum, eine anerkannte Profi-Tänzerin zu werden. Als sich Alex in ihren Chef Nick Hurley verliebt, öffnen sich Türen, die vorher verschlossen blieben, und sie bekommt die Chance ihres Lebens – ein Vortanzen an der renommierten Shipley Tanzakademie. Schon bald wird sie mit den Schattenseiten ihres Vorhabens konfrontiert und muss sich entscheiden: Lebt sie ihr bisheriges Leben weiter oder kämpft sie für ihren Traum? Eine starke Frau im Mittelpunkt der Story, die für ihren Traum hart arbeitet und ihren ganz eigenen Stil tanzt und lebt.

17. und 18. Oktober 2023

www.ruhrcongress-bochum.de