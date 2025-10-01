Celloklänge und dramatische Klangräume: Der Cellist Wolfgang Emanuel Schmidt steht beim 3. Sinfoniekonzert mit Chatschaturjan und Schostakowitsch im Fokus – ein spannungsreicher Abend für Musikliebhaber.

Beim 3. Sinfoniekonzert des Saarländischen Staatsorchesters erklingt ein Programm voller Intensität: Wolfgang Emanuel Schmidt ist als Artist in Focus zu Gast und interpretiert Chatschaturjans Konzert in e-Moll für Violoncello und Orchester. Im zweiten Teil erklingt Schostakowitschs kraftvolle 10. Sinfonie in e-Moll op. 93, ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts, durchdrungen von Zäsuren, innerer Spannung und dramatischen Spannungsfeldern.

Unter der Leitung von Dirigent Conrad van Alphen loten Orchester und Solist die Schnittstellen von Virtuosität, Ausdruck und emotionaler Tiefe aus. Die Kombination von solistischer Präzision mit dem Orchesterklang ergibt einen Konzertabend, der Klangfarben, Kontraste und strukturelle Kraft vereint.

Seien Sie dabei – musikalisch intensiv, formal stringent und emotional bewegend – wenn das Saarländische Staatsorchester und Wolfgang Emanuel Schmidt gemeinsam einen Höhepunkt der Symphonik im Jahresplan setzen.

23. und 24. November 2025

www.staatstheater.saarland