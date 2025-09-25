Georg Kreislers Heute Abend: Lola Blau ist eine bittere wie berührende Revue – ein bewegendes Musical über Flucht, Heimatlosigkeit und den Traum von einer besseren Welt.

„Im Theater ist nichts los!“ – behauptet eines der Chansons, doch das Gegenteil ist der Fall: Auf kleinstem Raum entfaltet sich eine ganze Welt voller Theater, Emotionen und Brüche. Georg Kreisler erzählt in seinem 1971 in Wien uraufgeführten Musical die Geschichte der fiktiven jüdischen Künstlerin Lola Blau, die in den 1930er-Jahren aus Wien fliehen muss, über die Schweiz in die USA emigriert und nach dem Krieg ernüchtert in eine Gesellschaft zurückkehrt, die sich kaum verändert hat.

Heute Abend: Lola Blau ist ein außergewöhnliches Stück für eine Sängerdarstellerin und einen Musiker – mal satirisch und bitter, mal zärtlich und melancholisch, stets aber bewegend und aktuell. Kreislers Kabarettsongs, die zwischen Witz und Abgrund changieren, haben bis heute nichts von ihrer Kraft verloren. Sie erinnern daran, dass es nicht reicht, nur einen „kleinen Platz an der Sonne“ zu erhaschen – man muss die Hindernisse, die diese Sonne verdecken, für sich und andere beiseite räumen.

Mit Clara-Sophie Bertram und Christoph Mehler erhält Lola Blau nun eine neue Stimme und Präsenz – eine Einladung, sich von Humor, Melancholie und scharfem Zeitkommentar gleichermaßen berühren zu lassen.

Premiere 6. November

weitere Aufführungen: 23. und 30. November 2025

www.staatstheater.saarland