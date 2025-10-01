Ein fröhlicher Neubeginn mit Musik: Das Neujahrskonzert im Saarländischen Staatstheater lädt zu einem klangvollen Start ins Jahr 2026 ein.

Zum Jahresauftakt präsentiert das Saarländische Staatsorchester im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters ein festliches Neujahrskonzert voller leichter Melodien und harmonischer Klänge. Unter der Leitung von Stefan Neubert erklingen klassische Evergreens, schwungvolle Walzer und beliebte Konzertstücke, die Zuversicht und Freude versprühen.

Das Programm bietet sowohl bekannten Publikumslieblingen als auch überraschenden musikalischen Momenten Raum. In ausgelassener Atmosphäre, umgeben von prachtvoller Theaterarchitektur, dürfen sich Gäste darauf freuen, mit Melodien ins neue Jahr zu starten, die zum Träumen, Mitklatschen und Genießen einladen. Erleben Sie einen musikalischen Auftakt voller Eleganz, Leichtigkeit und klingender Harmonie – ein Konzert, das mit Herz und Klang den neuen Jahresabschnitt begrüßt.

1. und 4. Januar 2026

www.staatstheater.saarland