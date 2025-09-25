Puccinis Tosca ist ein Opern-Thriller voller Leidenschaft, Machtgier und Verzweiflung – ein packendes Drama, das zwischen Liebe, Verrat und tödlicher Obsession oszilliert.

Was bedeuten Integrität und Ideale in einem perfiden Machtsystem? Welche Verantwortung trägt ein Künstler, wenn das eigene Handeln scheinbar bedeutungslos wird? Und wie weit treibt die Besessenheit von Macht und Begierde? In weniger als 24 Stunden verdichtet Puccini die Handlung zu einem fiebrigen Drama, das Rom im Jahr 1800 als historisches Bühnenbild nutzt, um seine Figuren in Extremsituationen zu stürzen.

Im Zentrum steht der machtversessene Polizeichef Scarpia, dessen Intrigen die Operndiva Tosca und ihren Geliebten, den freiheitsgesinnten Maler Cavaradossi, in einen Strudel aus Verrat, Gewalt und Erpressung reißen. Scarpia lässt Cavaradossi foltern, um dessen politische Haltung zu bestrafen, doch sein eigentliches Ziel ist Tosca selbst. Mit dem Versprechen, Cavaradossi zu verschonen, will er sie für sich gewinnen – ein Pakt, der fatale Folgen nach sich zieht.

Puccini kontrastiert die Brutalität des Geschehens mit einer Musik von überwältigender Schönheit. Seine Partitur arbeitet mit abrupten Schnitten, starken Gegensätzen und filmischer Dramaturgie, die Spannung und Intensität bis zum letzten Moment hochhält und nur selten kurze Atempausen voll zerbrechlicher Anmut gewährt.

Premiere 11. Oktober 2025

weitere Aufführungen: 15. und 26. Oktober, 8. und 21. November, 9., 11. und 17. Dezember 2025, 2. und 31. Januar, 12. Februar, 10. März 2026