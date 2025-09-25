Ein Musicalklassiker in neuer Glanzform: Das Phantom der Oper kehrt mit Weltstar Deborah Sasson und Musicallegende Uwe Kröger zurück – ein unvergessliches Bühnenereignis voller Emotionen und spektakulärer Bilder.

Die gefeierte Tourneeproduktion von Das Phantom der Oper kommt mit einer hochkarätigen Besetzung zurück. Nach vielen erfolgreichen Jahren verabschiedet sich die weltweit gefeierte Sopranistin und Echo Klassik-Preisträgerin Deborah Sasson von ihrer Paraderolle als Christine. An ihrer Seite übernimmt Uwe Kröger – Deutschlands Musicalstar Nummer 1 – die Rolle des geheimnisvollen Phantoms. Zwischen ihm und dem charismatischen Grafen Raoul, ihrer Jugendliebe, steht Christine im Zentrum einer bewegenden Dreiecksgeschichte, die seit Jahrzehnten das Publikum fesselt.

Das Bühnenbild beeindruckt durch eine aufwendig überarbeitete Gestaltung mit dreidimensionalen Videoprojektionen des Multimediakünstlers Daniel Stryjecki und spektakulären Bühnenelementen aus den Werkstätten der Metropolitan Opera in New York. Legendäre Szenen wie der Sturz des Lüsters, die Bootsfahrt in den Katakomben oder die dramatische Begegnung auf dem Friedhof entfalten hier eine neue Intensität.

Seit 2010 begeistert die Neuinszenierung von Deborah Sasson und Jochen Sautter auf über 450 Bühnen in Europa und zählt zu den erfolgreichsten Tournee-Musicals überhaupt. Neben den beiden Stars sorgt ein großes Ensemble aus Sängerinnen, Tänzerinnen und Schauspieler*innen für einen packenden, emotionsgeladenen Abend, der die Grenzen zwischen Oper und Musical verschwimmen lässt.

17. Januar 2026

www.ccsaar.de