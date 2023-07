Hans Florian Zimmer wurde am 13. September 1957 in Frankfurt/Main geboren. Als Teenager zog er nach England, wo er zunächst als Keyboarder bei der italienischen Experimentalpop-Formation „Krisna“ spielte, dann bei den College-Punkern von „Ultravox“. 1978 begegnete er dem Produzenten Trevor Horn, mit dem zusammen er das Pop-Projekt „The Buggles“ gründete. Mit dem Song „Video Killed The Radio Star“ gelang ihm 1979 sein erster internationaler Hit; das Album „The Plastic Age“ wurde ein Bestseller.

Ende der 1980er Jahre kam Zimmer zum Film. Die Verwendung von ethnischen Instrumenten wurde eines seiner Markenzeichen. Dazu gehörten auch Kompositionen mit afrikanischen Einflüssen. Im Jahr 1987 schrieb er seine erste Filmpartitur zu „Zwei Welten“. Für seine Filmmusik zu Barry Levinsons „Rain Man“ erhielt er 1988 eine „Oscar“-Nominierung. Ausgezeichnet wurde er 1995 mit der begehrten Trophäe für seine Komposition zu Walt Disneys „Der König der Löwen“ (1994). Ein „Grammy“ und ein „Golden Globe“ folgten.

Von da an war Zimmer ein gefragter Filmkomponist. Er gründete gemeinsam mit Jay Rifkin das Studio „Media Ventures“ in Santa Monica. Mit den Möglichkeiten, zusammen mit einem Team von ausgezeichneten Musikern vor Ort alles selbst produzieren zu können, machte er sich bald einen Namen als Filmmusik-Komponist für Action Thriller genauso wie für eher epische Werke.

Darüber hinaus tritt Hans Zimmer mit seiner Musik bei Live-Konzerten auf. 2018 wurde er zum elften Mal für einen Oscar nominiert. 2010 bekam er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, 2011 folgte ein Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin. Hans Zimmer wurde 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

