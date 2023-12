In märchenhafter Klangkulisse schildert Georges Bizet in „Les Pêcheurs de perles“ einen ergreifenden Konflikt zwischen Liebe und Freundschaft, Pflichttreue und Leidenschaft.

Neben dem wohl bekanntesten Männerduett der Musikgeschichte („Au fond du temple saint“) enthält dieses über lange Zeit fast in Vergessenheit geratene Opernjuwel eine Vielzahl an faszinierenden Melodien. Die konzertante Aufführung am Salzburger Landestheater bietet die Gelegenheit, dieses Werk mit absolutem Fokus auf die facettenreiche Musik zu erleben.

Vor vielen Jahren drohte die enge Freundschaft zwischen dem Perlenfischer Zurga und dem Jäger Nadir zu zerbrechen, denn beide hatten sich in dieselbe junge Frau, Leila, verliebt. Nur ein gemeinsamer Treueschwur des Verzichts konnte die Beziehung erhalten. Nun wird Zurga zum Oberhaupt der Perlenfischer erwählt und nach altem Ritual soll eine verschleierte Priesterin für den Schutz der Fischer bei ihrer lebensgefährlichen Arbeit beten. Doch Nadir erkennt, dass sich hinter dem Schleier Leila verbirgt. Von seiner Leidenschaft getrieben bricht Nadir den einst gegebenen Schwur und Leila das Gebot der Keuschheit. Als der doppelte Eidbruch bemerkt wird, nimmt das Drama seinen Lauf.

Die Librettisten Michel Carré und Eugène Cormon setzen die Handlung in Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, an. Georges Bizets farbenreiche Komposition besticht durch ihre dichte musikalische Atmosphäre, die sowohl lyrischen Passagen als auch spektakulären Chornummern Platz gibt.

Premiere 20. April 2024

weitere Aufführungen: 28. April, 12. und 18. Mai 2024

