„Singin’ in the Rain“ ist eine große Liebeserklärung an das Musical. Die Hollywood-Vorlage mit spektakulären Tanzszenen zählt heute zu den berühmtesten Filmen der Geschichte und rangiert regelmäßig in den Top 10-Listen der besten Filme aller Zeiten.

Es ist die goldene Ära Hollywoods: Fans belagern scharenweise die roten Teppiche um ihren Leinwandhelden endlich einmal näherzukommen, die Boulevardblätter sind voll von Geschichten über Stars und Sternchen. Doch hinter den Kulissen der Traumfabrik ist nicht immer alles so glänzend, wie es scheint. Don Lockwood und Lina Lamont sind die größten Stummfilmstars ihrer Zeit und das Leinwand-Paar schlechthin. Abseits des Kinos allerdings hat Lockwood überhaupt keine Gefühle für seinen Co-Star. Auf der Flucht vor aufdringlichen Fans macht Don eines Abends die Bekanntschaft der jungen Schauspielerin Kathy Selden, an der er schnell Interesse findet. Doch Dons Karriere gerät ins Wanken, als eine technische Neuerung die Fundamente des Films in ihren Grundfesten erschüttert – der Tonfilm. Das Problem: Linas Stimme ist nicht gerade dazu geeignet, einem großen Publikum präsentiert zu werden. Wie gut, dass Kathy Selden eine ausgesprochen talentierte Sprecherin und Sängerin ist.

Premiere 2. Dezember 2023

weitere Aufführungen bis einschließlich 5. Mai 2024

www.salzburger-landestheater.at