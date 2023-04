Wer tief in den Genuss und die Kulinarik des Salzkammerguts eintauchen möchte, der ist beim „Salz in der Suppe – Festival” vom 28. April bis zum 28. Mai 2023 genau richtig. 30 Tage ganz im Zeichen guten Essens und Trinkens.



Erlebbar in über 100 Betrieben und bei rund 20 kulinarischen Events lässt sich der Charakter der Region intensiv erschmecken. Glasklare Seen, wilde Flüsse, majestätische Berge und kostbare Salzkristalle: Gestein und Wasser haben das Salzkammergut geformt. Das Salz hat ihm seinen Namen geschenkt. Auch wenn das Salz aus den Tiefen der Berge nicht nur der Region den Namen, sondern auch Teile ihrer Identität gegeben hat, ist heute der Genuss das neue Salz. Dafür sorgen die vielen heimischen Köchinnen und Köche.

Der Genussfrühling „Salz in der Suppe“ vereint die kulinarischen und kulturellen Schätze der Region, die sich über drei Bundesländer erstreckt.Mit dem Schiff übers Wasser gleiten. Regionale Fisch-Kreationen genießen. Im Salzbergwerk staunen. Eine Einladung an Gäste und Einheimische, gemeinsam die Einzigartigkeit des charakterreichen Salzkammerguts zu feiern! Wertschätzen. Weitererzählen. Wiederkommen.

28. April bis 23. Mai 2023

Genuss-Regionen im Salzkammergut:

Fuschlsee: Regionale Schmankerl verkosten

Von der Almhütte bis zur Schloss-Fischerei

Genuss wird rund um den Fuschlsee großgeschrieben: Markenzeichen der Region ist eine vielseitige und bodenständige Schmankerlküche. Im Mittelpunkt stehen frische, saisonale und qualitativ hochwertige Grundprodukte vom Bauernhof oder aus dem kristallklaren Fuschlsee, die raffiniert verfeinert oder herzhaft traditionell zubereitet werden. Kulinarische Erlebnisreisen führen Gäste durch die einzigartige Genusswelt der Fuschlsee-Region. Von der Alm und der Schlossfischerei über das Gasthaus, vom Bio-Bauernhof bis ins Gourmetrestaurant.

Mondsee-Irrsee: Das Aroma der Natur schmecken

Ehrliche und traditionelle Küche

Die Region Mondsee-Irrsee beheimatet zwei Seen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eines aber, das haben beide Seen gemeinsam: die kulinarischen Genüsse! Ehrliche und traditionelle Küche mit einem Hauch Moderne – das servieren die WirtInnen, gepaart mit Gastfreundschaft und innovativen Konzepten. In den Speisekarten der Region Mondsee-Irrsee finden sich regionale Produkte lokaler ProduzentInnen, viele davon in Bio-Qualität. Rund um die beiden Seen schmeckt man das Aroma der Natur.

Attersee-Attergau: Verwöhnprogramm für den Gaumen

Kulinarisch einfach mehr erleben

„Genussvoll eintauchen“ heißt es in der Region Attersee-Attergau. Das lässt es sich nicht nur in den türkisblauen See, sondern auch in die kulinarischen Besonderheiten. Vom prämierten Haubenlokal bis hin zum bodenständigen Traditionsgasthaus dürfen sich die Gäste auf einzigartige Vielfalt freuen. Die zahlreichen Betriebe verwöhnen mit feinen Gerichten aus der Region bei atemberaubenden Blicken auf die malerische Landschaft rund um den Attersee – so sieht Genuss für Leib und Seele aus.