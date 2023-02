Theater ist ein Ort des Zusammentreffens und ein Raum für Austausch und Diskussion – so verbindet SCHÄXPIR Menschen, Erfahrungen und Orte. Das biennale Festival ist seit seinen Anfängen im Jahr 2002 zu einem der innovativsten und einflussreichsten Theaterfestivals für junges Publikum in Europa geworden. Es steht für Zeitgeist und künstlerisch hochwertige Theaterarbeit.

SCHÄXPIR hat in den letzten Jahren seinen Fokus verstärkt auf neue Kunstformen gelegt: Von Theater im Stadtraum bis zu Performances an neu entdeckten Orten. SCHÄXPIR ist stets auf der Suche nach unbekannten, innovativen Theaterformen und zielt darauf ab, Grenzen zu überwinden. Bei der Kulturvermittlung werden Inklusion und Partizipation groß geschrieben. So sind Schüler*innen, Junge und Erwachsene, Profis und Familien ebenso wie Künstler*innen und Produzent*innen eingeladen, die eigene Wahrnehmung in Frage zu stellen und neue Sichtweisen zu entwickeln.

SCHÄXPIR initiiert nachhaltige internationale und nationale Kooperationen: Es ist Teil eines Netzwerks von Institutionen der darstellenden Künste in Europa und darüber hinaus. Junge und etablierte Künstler*innen treffen sich alle zwei Jahre in Linz/ Österreich, um den Status Quo und die Entwicklungen auf diesem Spezialgebiet zu erörtern. Als Green Event mit barrierefreiem Zugang ist SCHÄXPIR ein Kommunikationsraum, der inspiriert und neue Welten eröffnet.

SCHÄXPIR Festival 2023: MAGIC – DIE GESCHICHTE DER GESCHICHTEN

Menschen, die behaupten, sie glauben nicht an Magie, sollte man fragen, ob sie an die Kunst glauben. Oder ob sie an eine unsichtbare Kraft glauben, die uns die Möglichkeit zeigt, dass nichts festgelegt und alles möglich ist. Allenfalls sollten sie ins Theater, wo Transformation und Veränderung stattfindet. Wo man sich gleichzeitig wegträumen, überraschen lassen und verzaubern lassen kann. Wo die Magie regiert!

SCHÄXPIR 2023 widmet sich der Magie. Es stellt die Frage was real ist und was erfunden; was von Performer:innen einfach behauptet wird, oder eben – magisch ist. Theater ist ein magischer Ort, an dem Geschichten aus Geschichten kreiert werden, Geschichten über Geschichten erzählt werden und es stets darum geht: wer wem von und über jemand etwas erzählt? Zeiten wie diese erfordern spezielle Erzählweisen. Geschichten, die die Frage stellen, ob das vermeintlich Reale auch wirklich echt ist, oder ob das Erfundene die Wirklichkeit nicht schon längst eingeholt hat. Wir etablieren dazu bekannte und zu erfindende Werkzeuge des „Fortune telling“, der Weissagung, und wagen einen Blick in die Kristallkugel. We just need some m a g i c here!

14. bis 24. Juni 2023

www.schaexpir.at