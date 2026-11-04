Eine musikalische Reise über den Atlantik, voller Sehnsucht, Aufbruchsstimmung und großer Melodien: Die Göttinger Symphoniker bringen Antonín Dvořáks berühmte neunte Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ ins Scharoun Theater Wolfsburg. Das Konzert gehört zur Reihe „Klassik für Alle!“, die klassische Musik einem breiten Publikum näherbringen möchte.

Als Antonín Dvořák 1892 die Leitung des National Conservatory of Music in New York übernahm, befand sich der tschechische Komponist auf dem Höhepunkt seiner internationalen Karriere. In Amerika begegnete er einer musikalischen Welt, die sich deutlich von den europäischen Traditionen unterschied. Besonders die Spirituals der afroamerikanischen Bevölkerung und die musikalischen Kulturen des Landes beschäftigten ihn während seines Aufenthalts.

Diese Eindrücke flossen in seine Sinfonie Nr. 9 in e-Moll op. 95 ein, die 1893 in New York uraufgeführt wurde. Der Beiname „Aus der Neuen Welt“ verweist auf ihren Entstehungsort und die Inspirationen, die Dvořák während seiner amerikanischen Jahre sammelte. Dennoch handelt es sich keineswegs um eine einfache Übernahme amerikanischer Volksmelodien. Vielmehr entwickelte der Komponist eigene musikalische Gedanken, in denen sich seine böhmische Herkunft mit den neuen Eindrücken verband.

Bereits der erste Satz führt von einer geheimnisvollen Einleitung zu leidenschaftlichen, rhythmisch kraftvollen Themen. Besonders berühmt wurde jedoch der langsame zweite Satz, dessen innige Englischhornmelodie zu den bekanntesten musikalischen Einfällen der Romantik zählt. Ihre schlichte Schönheit und melancholische Ausdruckskraft lassen an weite Landschaften, Erinnerung und Heimweh denken.

Das temperamentvolle Scherzo und das dramatische Finale führen die musikalischen Gedanken der Sinfonie schließlich zusammen. Dvořák greift dabei Motive aus früheren Sätzen wieder auf und schafft so eine eindrucksvolle Verbindung zwischen den unterschiedlichen musikalischen Charakteren.

Im Scharoun Theater Wolfsburg übernehmen die Göttinger Symphoniker unter der Leitung von Sebastian Beckedorf die Interpretation. Die Konzertreihe „Klassik für Alle!“ verfolgt dabei ein besonderes Konzept: Bevor das Werk vollständig erklingt, erläutert Konzertmanager und Kunstvermittler Martin Weller musikalische Hintergründe und Besonderheiten der Komposition.

So eröffnet der Nachmittag sowohl erfahrenen Konzertbesuchern als auch Menschen, die klassische Musik neu entdecken möchten, einen unmittelbaren Zugang zu einem der beliebtesten sinfonischen Meisterwerke.

21. Februar 2027

theater.wolfsburg.de