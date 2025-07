Ein Hauch Versailles in Wolfsburg: Mit Leo Falls Erfolgsoperette „Madame Pompadour“ gastiert das Harztheater im Scharoun Theater Wolfsburg und bringt eine charmant-elegante Hommage an eine der einflussreichsten Frauen des französischen Rokoko auf die Bühne – voller Witz, Esprit und musikalischer Raffinesse.

„Maîtresse en titre“ war im 18. Jahrhundert eine begehrte Position. Schönheit allein genügte nicht, um sich am Hofe zu behaupten, Kultur und Bildung gehörten dazu: Als offizielle Geliebte von König Louis XV. stieg die Pompadour zur einflussreichsten Frau Frankreichs auf. Leo Falls Operette über diese vom Volk als „königliche Hure“ verhöhnte Erfolgsfrau war sein größter Erfolg. Wie kaum in einem anderen Werk der Gattung verzahnt sich hier eine ebenso einfallsreiche wie geistvolle Musik mit Dialogen und Versstrophen voll Esprit. Schmissige Melodien wie „Heut könnt einer sein Glück bei mir machen“ oder „Joseph, ach Joseph, was bist du so keusch?“, französische Eleganz und erotisches Feingefühl verschmelzen zu einer Einheit und begeistern das Publikum bis heute.