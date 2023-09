In „Erstmal für immer” besetzt ein generationsübergreifendes Ensemble aus Experten des Alltags den Traualtar, verhandelt persönliche Erfahrungen aus Berufs- und Eheleben, nimmt Vertragsklauseln auseinander, zettelt Rosenkriege an und überprüft den eigenen Wert auf dem Heiratsmarkt – mit viel Ja, Nein, Wenn und Aber.

Willst Du mich heiraten? Ja? Nein? Vielleicht? Ab in den sicheren Hafen, bis dass der Tod uns scheidet – oder das Familiengericht. Aber warum überhaupt heiraten? Weil es das Herz so will? Oder die Familie? Für’s Konto? Für’s Bleiberecht? Als Zeichen von Gleichberechtigung? Mehr als 800.000 Menschen geben sich in Deutschland jedes Jahr das Ja-Wort – vor Gott und/oder dem Staat. Die Tendenz ist seit Beginn des Jahrtausends wieder steigend. Was macht diese Jahrtausende alte Institution bis heute so attraktiv? Und wer muss immer noch draußen bleiben?

Uraufführung am 8. November 2023

www.schauspiel.koeln