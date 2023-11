Das Schauspielhaus Salzburg bringt Marius von Mayenburg’s „Nachtland” erstmalig nach Österreich!

Der Vater ist gestorben, nun sind Nicola und Philipp mit dem Aufräumen des Hauses und des Dachbodens beschäftigt. Mitten in der angespannten Stimmung zwischen Vorwürfen und Konkurrenz taucht ein Bild auf; die Signatur A. Hiller – oder doch A. Hitler? Unmöglich! Oder doch?

Sofort entbrennt ein heftiger Streit. Wie kam das Gemälde bloß in die Familie? Wie sehr war die angeblich unpolitische Großmutter vielleicht doch Teil des Regimes? Und vor allem: Was ist dieser Schinken eigentlich wert? Nein, dieses Machwerk muss sofort zerstört werden! Doch schon steht ein Käufer im Raum und das Angebot ist verführerisch hoch…

Darf man sich an einem Verbrecher gegen die Menschlichkeit bereichern? Lassen sich hier Werk und Urheber überhaupt trennen? Die jüdische Schwägerin zeigt sich in diesen Fragen entschieden anderer Meinung als die unmittelbaren Erben. Und plötzlich steht die Geschichte einer ganzen Familie in Frage…

Österreichische Erstaufführung 17. November 2023

weitere Aufführungen: 21., 22., 24., 26., 27. und 30. November, 1., 2., 4., 7., 11., 15., 19. und 20. Dezember 2023 sowie am 6., 8. und 11. Januar 2024

www.schauspielhaus-salzburg.at