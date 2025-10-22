Spannung, Witz und britischer Humor: Mit Baskerville – Ein Sherlock Holmes-Krimi verwandelt das Schleswig-Holsteinische Landestheater den berühmten Klassiker um den „Hund von Baskerville“ in ein turbulentes Theatererlebnis voller Überraschungen.

Wer hat Sir Charles Baskerville umgebracht? Leblos liegt der vor seinem Herrenhaus mit einem Ausdruck des Schreckens auf dem Gesicht und den Fußspuren eines gigantischen Ungeheuers neben sich. Das kann nur ein Fall für Sherlock Holmes sein! Er und sein treuer Begleiter John Watson treffen auf eine Familie unter tödlichem Fluch, die Legende von einem blutrünstigen Höllenhund und ein Dorf voller eigentümlicher Charaktere, von denen jeder seine Gründe für den Mord haben könnte. War es Sir Charles’ kauziger Butler Barrymore? Der geflissentlich hilfsbereite Dorfarzt Dr. Mortimer? Oder doch der rasch angereiste und stets gutgelaunte Texaner Henry Baskerville, der sein Erbe antreten möchte?

Bei Ken Ludwig wird Sir Arthur Conan Doyles Klassiker „Der Hund von Baskerville“ zu einer rasanten Komödie mit neuen, überraschenden Wendungen. Das liegt nicht zuletzt an den 36 liebevoll verschrobenen Rollen, die von nur fünf Darstellern gespielt werden. In BASKERVILLE darf gelacht und mit Hochspannung gerätselt werden, bis der Vorhang fällt.

Premiere 16. November 2025

weitere Aufführungen: 29. November, 28. und 31. Dezember 2025, 7., 10., 17., 18., 25. und 30. Januar, 22. April, 2. und 12. Mai, 2. Juli 2026

www.sh-landestheater.de