Ein Märchen über Freundschaft, Mut und die Macht des Herzens: Mit Die Schneekönigin bringt das Schleswig-Holsteinische Landestheater Hans Christian Andersens zeitlosen Klassiker als Oper für die ganze Familie auf die Bühne.

Kay und Gerda sind unzertrennliche Freunde. Eines Tages gelangt jedoch ein Splitter in Kays Auge. Dieser Splitter ist aus einem Zauberspiegel gebrochen, durch den man nur noch die schlechten Dinge auf der Welt wahrnehmen kann. Nicht mehr zu Freude und Mitgefühl fähig, begibt sich Kay ins eisige Reich der Schneekönigin. Seine Freundin Gerda, die nicht akzeptieren will, dass sie ihn verloren hat, macht sich auf die Suche nach ihm. Auf ihrer abenteuerlichen Reise begegnet sie Geschichten erzählenden Blumen, wilden Räubern, sprechenden Rentieren, heimtückischen Trollen und vielen weiteren märchenhaften Gestalten.