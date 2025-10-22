Ein Märchen über Freundschaft, Mut und die Macht des Herzens: Mit Die Schneekönigin bringt das Schleswig-Holsteinische Landestheater Hans Christian Andersens zeitlosen Klassiker als Oper für die ganze Familie auf die Bühne.
Kay und Gerda sind unzertrennliche Freunde. Eines Tages gelangt jedoch ein Splitter in Kays Auge. Dieser Splitter ist aus einem Zauberspiegel gebrochen, durch den man nur noch die schlechten Dinge auf der Welt wahrnehmen kann. Nicht mehr zu Freude und Mitgefühl fähig, begibt sich Kay ins eisige Reich der Schneekönigin. Seine Freundin Gerda, die nicht akzeptieren will, dass sie ihn verloren hat, macht sich auf die Suche nach ihm. Auf ihrer abenteuerlichen Reise begegnet sie Geschichten erzählenden Blumen, wilden Räubern, sprechenden Rentieren, heimtückischen Trollen und vielen weiteren märchenhaften Gestalten.
Anlässlich des 150. Todestages des großen dänischen Märchendichters Hans Christian Andersen ist erstmals eine seiner Erzählungen als Oper auf den Bühnen des Landestheaters zu sehen. Marius Felix Lange, der Komponist des 2016 uraufgeführten Werkes, hat sich in den letzten Jahren als einer der profiliertesten Schöpfer zeitgenössischer Kinder- und Familienopern etabliert.
Premiere 6. Dezember 2025
weitere Aufführungen: 14., 21. und 27. Dezember 2025, 15., 20. und 25. Januar, 15. Februar, 14. März 2026