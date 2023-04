Die Sonderausstellung „Schaurig Schön 2.0” wird sich ab 22. Juni 2023 düsteren Kreaturen, Dämonen und Mischwesen von der Antike bis ins 18. Jahrhundert widmen und die Bedeutung der dahinter verborgenen und oft Jahrtausende alten Mythen versuchen aufzuklären.

Was hat das furchteinflößende Haupt der Medusa mit den wunderschönen, aus den Tiefen des Meeres stammenden Korallen zu tun?

Und woher kommen die heute vielfach in Vergessenheit geratenen fantastischen Wesen, deren Körper aus Tier und Mensch bestehen?

„Schaurig Schön 2.0” lässt die höchst erfolgreiche Ausstellung der INTERMEZZO Reihe im KHM-Museumsverband von 2011 in neuem Licht wieder aufleben. Die in der Sonderausstellung 2023 auf Schloss Ambras Innsbruck präsentierten schaurig-schönen Kunstwerke – wie Gemälde, Skulpturen, Goldschmiedearbeiten, Rüstungen – stammen aus den eigenen Ambraser Beständen, unterschiedlichen Sammlungen des Kunsthistorischen Museums in Wien sowie von ausgewählten Leihgebern.

Teufel, Medusa, Greif und Co. werden Sie mit ihren vielfältigen Geschichten auf Ihrem Rundgang im Ambraser Hochschloss begleiten und zum Staunen einladen. Ihre Gestalten lassen uns schaudern; gleichzeitig aber bewundern wir die Schönheit der künstlerischen Gewandtheit und Ausführung.

22. Juni bis 31. Oktober 2023

www.schlossambras-innsbruck.at