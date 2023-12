Seit 1995 bestimmt die Akademie für Kammermusik der Landesstiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz die musische Nutzung des Schlosses: Im Dianasaal finden nahezu wöchentlich Konzerte der Villa Musica statt.

Die armenische Pianistin Marianna Shirinyan gehört zu den kreativsten und gefragtesten Solistinnen und Kammermusikerinnen weltweit. Als sie im Jahr 2006 beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München gleich fünf Preise erhielt, begann für sie eine steile Karriere. Marianna Shirinyan ist ein gern gesehener Gast bei vielen internationalen Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Schwetzinger Festspielen, MDR Musiksommer, Mosel Musikfestival wie auch Bergen Festspillene, Stavanger, Sandefjørd, Lofoten Musikfestivals in Norwegen oder Reykjavik Midsummer Festival in Island oder Oxford Chamber Music Festival in England. Gleichzeitig hat sie sich den Ruf als eine der führenden Pianistinnen ihrer Generation durch solistische Auftritte mit den renommierten skandinavischen Orchestern, darunter das Danish National Symphony Orchestra oder die Oslo Philharmonic.

Außerhalb Skandinaviens spielte sie unter anderem Konzerte mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Kammerakademie Potsdam, der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, den Münchner Symphonikern oder dem BBC Symphony Orchestra. Seit 2013 ist Marianna Shirinyan Steinway Artist, seit Herbst 2015 Professorin an der Musikhochschule in Oslo, Norwegen. Marianna Shirinyan ist künstlerische Leiterin des Oremandsgaard Kammermusikfestivals in Dänemark.

Programm:

Lera Auerbach: Aus den 24 Präludien für Violoncello und Klavier

Grazyna Bacewicz: Klavierquintett Nr. 1

Antonín Dvorák: Klavierquartett Es-Dur, op. 87

1. März 2024

tickets.vibus.de