Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt ist ein wahres Seh- und Hörerlebnis: Dank der 18,5 Meter breiten und über 3 Meter hohen Projektionsfläche im Kinoraum des Turmzimmers werden die Besucher*innen zurück in die Zeit des Barock versetzt und dürfen an den Gedanken und Gesprächen des legendären Karlsruher Stadtgründers Karl Wilhelm von Baden-Durlach teilhaben.

Der 23-minütige Film startet mit einer traumhaften Sequenz. Markgraf Karl Wilhelm reflektiert über die Gründung seiner Stadt, die er ganz nach seinen Wünschen entwirft. So entwickelt sich eine Geschichte, die auf vielen historischen Begebenheiten basiert, die frei und fantasievoll miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dabei geht es auch um einen Preis, den Karl Wilhelm zu vergeben gedenkt. Anwärter auf die Medaille aus Gold sind drei Mitglieder seines Hofstaates: Hofgärtner Christian Thran für die Karlsruher Gartenkunst, die Hofsängerin Dorothea Adam als Vertreterin der Hofmusik und der experimentierfreudige Alchemist Georg von Welling für die Wissenschaft. Der Markgraf stellt sie alle auf den Prüfstand …

Hochkarätige Schauspieler wurden für das Film-Erlebnis engagiert: Die Rolle des Karl Wilhelm spricht der mehrfache Grimme-Preisträger und Gewinner der Goldenen Kamera Ben Becker. Das Filmerlebnis ist zu jeder vollen Stunde zu sehen und auch für Gruppen buchbar.

Turm und Aussichtsplattform

Wer die 165 Stufen vom Fuße des Schlossturms bis zur Aussichtsplattform meistert, wird mit einem einzigartigen Blick über die Stadt belohnt: In 42 Metern Höhe ist der Karlsruher Fächer, typisches städtebauliches Merkmal der Stadt, deutlich zu erkennen. Vom Turm aus strahlen neun Alleen fächerartig gen Süden in Richtung Innenstadt – ein Stadtgrundriss, der einzigartig in Deutschland ist.

Die Aussichtsterrasse führt um den achteckigen Turm und eröffnet einen beeindruckenden Rundumblick. Karlsruher Knotenpunkte und bedeutende Gebäude können von hier aus einer ganz neuen Perspektive entdeckt werden, darunter das Bundesverfassungsgericht, die Pyramide auf dem Marktplatz, die fürstliche Grabkapelle im Hardtwald oder das Stadion BBBank-Wildpark. In der Ferne erkennt man nicht nur den Durlacher Turmberg oder den Geigersberg, sondern erhält ein Panorama bis in den Schwarzwald, zu den Pfälzer Bergen und den Vogesen nach Frankreich.

