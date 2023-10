Erleben Sie in dieser Konzert-Show die 80er-Jahre-Hits wie I will follow him, My Guy, Shout, Like A Prayer, We Are Family oder Oh Happy Day.

Jeder kennt die Hits aus den Kinofilmen Sister Act mit Whoopie Goldberg in der Hauptrolle. Erleben Sie in dieser Konzert-Show die 80er-Jahre-Hits: ein „live“-haftiges Gospelerlebnis, bei dem die Nonnen das Tanzbein schwingen. Keine Frage, dass Sister Hits Act mit erfrischenden Gags und tollen Kostümen gespickt ist. Rock, Pop und Gospel wachsen zu einer grandiosen Mischung zusammen. Und dieser Mix der Musikstile macht die Show so außergewöhnlich – eine energiegeladene Inszenierung für die ganze Familie.

11. November 2023

sitter6.wixsite.com/theaterarnstadt