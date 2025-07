Mit viel schwarzem Humor, klarem Zeitgeist und musikalischem Biss wirft Peter Jordans Komödie MARIE-ANTOINETTE einen herrlich überdrehten Blick auf das Ende der französischen Monarchie – und auf unsere Gegenwart. Das Schlosstheater Celle zeigt eine turbulente Farce über Macht, Ohnmacht und historische Wiederholungen.

In Paris herrscht Revolution, im Palast von Versailles hingegen die Ratlosigkeit: Während draußen das Volk wütet, warten drinnen Marie-Antoinette und ihr Mann König Ludwig XVI. seit nunmehr 15 Jahren auf ihre angekündigte Hinrichtung. Doch damals wie heute die gleichen Probleme: Bürokratie, Intrigen und Machtkämpfe auf allen Ebenen. Der Stillstand geht den Royals so gehörig auf die Nerven, dass Ludwig die Sache selbst in die Hand nimmt. Er hat für sich und seine Frau eine von diesen neumodischen Guillotinen gebastelt, die allerdings noch ein paar Konstruktionsfehler hat und aus Versehen Leichen produziert, die definitiv nicht vorgesehen waren. Gleichzeitig kocht die Halsbandaffäre wieder hoch – eine uralte Intrige, bei der keiner mehr durchschaut, wer da eigentlich wen warum ans Messer liefern wollte. Und was will dieser Wicht Napoleon, der mit einem Mal im Schloss auftaucht und seine ganz eigene Agenda zu verfolgen scheint?

Der Theatermacher und Autor Peter Jordan hat mit MARIE-ANTOINETTE eine todernstturbulente Komödie geschrieben, die Altbekanntes noch einmal völlig neu beleuchtet und bitterböse Zeitpfeile in unsere Gegenwart schießt. Nicht zuletzt ist Marie-Antoinette ein Fest für vier Schauspielerinnen und Schauspieler und eine kleine Band, die in rasantem Tempo Haltungen und Identitäten wechseln.

Premiere 21. September

weitere Aufführungen: 26., 27. und 30. September, 2., 4., 7., 11., 15., 17., 18., 20., 22., 24., 25., 30. und 31. Oktober, 2., 6. und 9. November 2025

schlosstheater-celle.de