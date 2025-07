Mit Agatha Christies weltberühmtem Krimiklassiker Mord im Orientexpress bringt das Schlosstheater Celle Hochspannung auf die Bühne. Ein raffiniert konstruiertes Verwirrspiel voller Verdächtigungen, Wendungen und psychologischer Tiefe – zeitlos fesselnd und elegant inszeniert.

Nach einem erfolgreich gelösten Fall möchte der berühmte belgische Privatdetektiv Hercule Poirot noch ein paar Tage in Istanbul verbringen. Doch kaum angekommen, wird er von Scotland Yard zurück nach London gerufen. Als er sich um eine Fahrkarte für den legendären Orientexpress bemüht, erfährt er, dass der Zug ausgebucht sei.

Glücklicherweise trifft er Monsieur Bouc, einen alten Bekannten aus Belgien. Dieser leitet die Geschicke des Orientexpresses von Istanbul aus und verschafft Poirot ein Abteil in seinem berühmten Zug, den er ohnehin auf dieser Fahrt begleiten wird. Schon auf dem Bahnsteig vor der Abfahrt lernen wir die illustre Reisegesellschaft kennen: Damen und Herren von Welt, die den Zug besteigen. Während der Fahrt durch Serbien kommt der Zug wegen eines heftigen Schneesturms unerwartet zum Stillstand. Da überschattet ein heimtückischer Mord die Reise. Je tiefer Poirot in die Ermittlungen eintaucht, desto undurchsichtiger erscheinen die Befragten. Kann Poirot den Fall lösen, über dem ein Schleier zahlreicher Geheimnisse liegt? Jeder der Passagiere hat nämlich nicht nur Lügen und Intrigen im Handgepäck verstaut, sondern könnte auch das Blut des Opfers an den Händen kleben haben.

Nach zahlreichen Verfilmungen bringt das Schlosstheater die spannende Geschichte aus der Feder von Agatha Christie nun live auf die Bühne. Ein Muss für alle Krimi-Fans und ein packendes Theatererlebnis!

Premiere 28. November 2025

weitere Aufführungen: 29. November, 1., 4., 5., 13., 17., 19., 20., 21., 23. und 30. Dezember 2025, 4., 7., 8. und 24. Januar 2026

schlosstheater-celle.de