Ein Festival für Franz Schubert. Ihm den gebührenden Platz neben Mozart und Beethoven einzuräumen, war Idee und Zielsetzung der ersten Schubertiade, die 1976 von Hermann Prey in Hohenems ins Leben gerufen wurde. Schnell avancierte die Stadt im österreichischen Vorarlberg zu einem der bekanntesten Festspielorte und beliebten Treffpunkt für ein internationales Publikum.

Heute ist die Schubertiade mit rund 80 Veranstaltungen und 35.000 Besuchern jährlich das renommierteste Schubert-Festival weltweit. Nirgendwo sonst steht innerhalb kurzer Zeit eine derart große Anzahl von Liederabenden mit den besten Interpreten der Welt auf dem Programm. Und auch heuer lässt sich das Programm wieder einmal wahrlich sehen. Hier ein Auszug des diesjährigen Programms 2023:

William Youn – Klavier

William Youn gehört international zu den besten Interpreten am Klavier und hat sich in den letzten Jahren insbesondere mit seinen Schubert-Aufnahmen einen Namen gemacht. Dabei besticht sein Spiel durch Feinsinnigkeit, emotionale Tiefe und sensible Analyse.

29. April 2023

Paul Lewis – Klavier

Paul Lewis gilt international als einer der führenden Musiker seiner Generation. Seine Zyklen zentraler Klavierwerke von Beethoven und Schubert wurden von Kritik und Publikum weltweit einhellig gelobt und festigten seinen Ruf als einer der weltweit führenden Interpreten des klassischen mitteleuropäischen Repertoires.

18. Juni 2023



Igor Levit – Klavier

Mit wachem und kritischem Geist stellt er seine Kunst in den Kontext des gesellschaftlichen Geschehens und versteht sie als untrennbar mit diesem verbunden. Die New York Times beschreibt Igor Levit als einen der „wichtigsten Künstler seiner Generation”. Igor Levit ist Musical America’s „Recording Artist of the Year 2020” und der Gilmore Artist 2018. Im Juni 2022 wurde sein Album „On DSCH” mit dem „Recording of the Year” Award sowie dem Instrumental Award des BBC Music Magazine ausgezeichnet.

2. September 2023

Quatuor Ebène – Kammerkonzert

„Wir brauchen die Inspiration durch das Publikum.” sagte Raphaël Merlin in einem Interview mit der NZZ im Frühjahr 2020, dies sei eine der zentralen Ideen ihres Projekts „Beethoven Around the World“. Zwischen Mai 2019 und Januar 2020 nahm das Quartett in einem weltweiten Projekt auf 6 Kontinenten die 16 Streichquartette Beethovens auf. Mit dieser Gesamteinspielung feierten die vier ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum, das sie mit Aufführungen des gesamten Streichquartett-Zyklus in großen europäischen Häusern wie der Philharmonie de Paris oder der Alten Oper Frankfurt krönten. Auch Einladungen der Carnegie Hall New York, des Verbier Festivals und des Wiener Konzerthauses standen auf dem Programm.

5. Oktober 2023

