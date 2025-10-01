Was ist das für eine Geschichte, wenn zwei Kinder sich in ein Abenteuer stürzen, in dem sie märchenhaften Gestalten begegnen und verändert als erwachsene Menschen zurückkehren?

The Snow Queen ist eine großartige und vielschichtige Oper, die das zugrunde liegende Märchen in ganz neuem Licht erscheinen lässt. Die hochkomplexe und bis ins kleinste Detail strukturierte Partitur des dänischen Komponisten klingt emotional, einfühlsam und befreiend. Farbenreich und eindrucksvoll schildert er die einzelnen Gefühlszustände der Figuren. Insbesondere Abrahamsens Vorliebe für Schnee, Eis und Kälte werden hörbar; die Naturelemente sollen als eine Metapher für Menschen, die den Kontakt zueinander verloren haben, verstanden werden. Doch am Ende kehrt die Wärme in die Herzen zurück – Kay und Gerda bekräftigen ihre tiefe innere Verbundenheit:

„Es ist Sommer, warmer und gesegneter Sommer.“ Die Reise ins Innerste der menschlichen Seele ist mit Georg Zeppenfeld als Schneekönigin, Christa Mayer als Großmutter, sowie Jessica Niles und Louise McClelland Jacobsen als Gerda und Valerie Eickhoff als Kay hochkarätig besetzt.

Premiere 7. Dezember 2025

weitere Aufführungen: 10., 18. und 22. Dezember 2025, 5. und 8. Januar 2026

www.semperoper.de