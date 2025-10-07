Es gibt Orte, an denen Geschichte zu denken beginnt. Das Sigmund Freud Museum Wien ist ein solcher Ort – ein Haus, das nicht nur von der Entstehung der Psychoanalyse erzählt, sondern auch von Flucht, Verlust und Neubeginn. In der Berggasse 19, wo Freud einst die menschliche Seele erforschte, konfrontiert sich heute das Museum mit den dunkelsten Kapiteln der eigenen Geschichte. Hier wird das Erinnern zu einer Form der Aufklärung – präzise, schmerzhaft und notwendig. Mit der neuen Sonderausstellung „Der Fall Freud. Dokumente des Unrechts“ richtet das Museum den Blick auf die letzten Monate der Familie Freud im nationalsozialistischen Wien und auf die Jahre, die folgten. Was lange als „gut dokumentiert“ galt, zeigt sich nun in beklemmender Dichte neu: Die systematische Beraubung Sigmund Freuds und seines Bruders Alexander, die Entrechtung, Enteignung und schließlich Ermordung ihrer vier Schwestern – Rosa, Maria, Adolfine und Pauline.

Zentrales Element der Schau sind bislang unveröffentlichte Täterdokumente, die kürzlich in den Besitz des Museums gelangten. Sie stammen aus dem Nachlass des nationalsozialistischen „kommissarischen Verwalters“ des Internationalen Psychoanalytischen Verlags, der einst Freud und seiner Tochter Anna gehörte. In Zusammenschau mit hunderten originalen Akten, Briefen und Vermögenslisten zeichnen sie minutiös nach, wie die Nazis über bürokratische Umwege die Familie Freud ausraubten. Die Emigration des Begründers der Psychoanalyse, die nach außen hin als geordnet und privilegiert erschien, entpuppt sich als ein Akt der erzwungenen Selbstrettung unter massivem Druck und drohender Vernichtung.

Besonders eindringlich widmet sich die Ausstellung dem Schicksal der vier Schwestern Freuds, die 1938 in Wien zurückblieben. Neue Forschungsergebnisse und unveröffentlichte Briefe widerlegen das lange kolportierte Narrativ, sie seien „zurückgelassen“ worden. Die Dokumente belegen vielmehr, wie Brüder und Verwandte verzweifelt versuchten, Ausreisen und Unterstützung zu organisieren – und dennoch scheiterten. Briefe aus Wien, heute in der Library of Congress in Washington erhalten, lassen die Angst, Hoffnung und schließlich die Verzweiflung dieser Frauen spürbar werden.

1942 wurden Rosa Graf, Maria Freud, Pauline Winternitz und Adolfine Freud deportiert; nur Adolfine überlebte kurzzeitig in Theresienstadt, die anderen wurden in Treblinka ermordet. Die Ausstellung dokumentiert sowohl die Opferschicksale als auch die Tätermachenschaften – und beleuchtet zugleich den Umgang mit NS-Verbrechen im Nachkriegsösterreich.

So wird „Der Fall Freud“ zu einem doppelten Erkenntnisraum: Er zeigt, wie tief das Unrecht in die Strukturen des Alltags eindrang – und wie notwendig es bleibt, diese Verstrickungen offen zu legen. Zwischen Erinnerung und Aufklärung macht das Sigmund Freud Museum einmal mehr deutlich, dass das Gedächtnis keine abgeschlossene Vergangenheit ist, sondern eine bleibende moralische Verpflichtung.

24. Oktober 2025 bis 9. November 2026

www.freud-museum.at