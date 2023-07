Kreativität und Reisen sind schon immer aufs Engste miteinander verbunden. Der Wunsch, die Grenzen des wohlbekannten Zuhauses zu verlassen und zu neuen Ufern aufzubrechen, ging mit erstaunlicher künstlerischer Produktion einher. Zeichnungen und Druckgrafik spielten dabei eine wichtige Rolle. Ferne, so nah.

Künstler, Künstlerinnen und ihre Reisen vereint über 100 Werke von der Renaissance bis zur Romantik und ist die erste Ausstellung, die das Thema aus dem Blickwinkel der Reiseerfahrungen von Künstlern und Künstlerinnen befragt. Ausgewählte Werke zeitgenössicher Künstler und Künstlerinnen bieten weitere inspirierende Perspektiven auf das Thema Reisen und Vernetzung.

Warum sind Künstler und Künstlerinnen gereist? Was nahmen sie mit? Mit wem sind sie gereist und wen haben sie unterwegs getroffen? Wie haben sie ihre Reise dokumentiert, Erlebnisse und Inspirationen festgehalten? Durch solche Fragen will die Ausstellung Besucherinnen und Besucher auch zu eigenen kreativen Reisen anregen. Sie begegnen Werken bedeutender Kunstschaffender, darunter Albrecht Dürer, Hans Holbein d. J, Pieter Bruegel d. Ä., Maria Sibylla Merian und Angelika Kauffmann, die durch das Reisen ihre künstlerischen und intellektuellen Horizonte und ihre Bekanntenkreise erweiterten.

Die Schau ist in drei Kapitel gegliedert: „Unterwegs“, „Reiseziel Rom“ und „Dresden“. Zu Beginn befasst sie sich mit Künstlern und Künstlerinnen auf Reisen und fragt, was ihre Aufmerksamkeit unterwegs fesselte und den Weg in ihre Skizzenbücher fand oder was sie auf individuellen Zeichnungen festhielten.

Das internationale Ausstellungsprojekt ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Dresdner Kupferstich-Kabinett und der Sammlung Katrin Bellinger, London und wird durch die komplementären Stärken der beiden Sammlungen ermöglicht. Die Präsentation wird ergänzt durch herausragende Leihgaben aus nationalen und internationalen Sammlungen.

8. Juli bis 8. Oktober 2023

kupferstich-kabinett.skd