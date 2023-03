Die Geschichte des Balletts des Slowakischen Nationaltheaters begann im Mai 1920 mit der Vorstellung von Delibes Coppélie und Dvořáks Slawischen Tänzen. Das Ballett des SND ist ein Repertoiretheater, dessen Angebot in der Saison von dutzend Balletttiteln gebildet wird mit Betonung auf klassische Werke, ergänzt um Neoklassik und zeitgenössische Ballettkunst, großes Interessen widmen wir dem Kinderpublikum. Das Programm wird jedes Jahr um Gastauftritte von slowakischen und ausländischen Ensembles sowie einen Galalabend erweitert und alle zwei Jahre findet das Musik-Theater Festival Eurokontext.sk statt, dass von der Oper- und dem Ballett des SND organisiert wird.

Ein äußerst erfolgreiches Projekt bei dem Publikum, bei dem sich auf dem Podium der akademische und der Volkstanz freundschaftlich gegenüberstehen. Zwei größte Bratislavaer professionelle Tanzensembles – das Ballett des Slowakischen Nationaltheaters und das Slowakische staatliche traditionelle Tanzensemble SĽUK – bieten in der Bestrebung die Schönheit verschiedener Tanzgenres zu präsentieren in einem gemeinsam zusammengestellten Programm das Beste aus ihrem Repertoire.

Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts des Slowakischen Nationaltheaters werden die Lieblingschoreografien des Publikums aus dem klassischen und modernen Repertoire aufführen, und SĽUK wird mit den schönsten Tanzfragmenten, die das reiche slowakische Volkserbe repräsentieren, zum Programm beitragen. Solisten und Mitglieder beider Ensembles werden Seite an Seite ihre interpretatorische Meisterschaft und eine breite Palette von Bewegungsgenres in Choreografien präsentieren, die Liebhaber der Tanzkunst begeistern werden.

Wiederaufnahme am 29. März 2023

