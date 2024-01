1961 gegründet sind die Sommerspiele Melk eines der traditionsreichsten Theaterfestivals Österreichs und weisen die längste ununterbrochene Spielserie in Niederösterreich auf. War der Spielort zu Beginn noch vor dem Gartenpavillon des Stift Melk – das erste Stück war übrigens William Shakespeares „Was Ihr wollt“ – bietet die Wachauarena Melk seit 2000 seinen Besucherinnen und Besuchern eine unvergleichliche Kulisse. Seit mehreren Jahren verfolgen die Sommerspiele Melk eine zusammenhängende inhaltliche Ausrichtung, die Stücke stehen klar im Bezug zum „Genius Loci“, dem geistigen Klima des Spielorts. Die Aufführungen bekommen durch die im Bühnenhintergrund präsente und einmalige Kulisse des Weltkulturerbes Stift Melk einen einzigartigen Rahmen der besonderen Art. Seit 2010 werden die hochliterarischen Stoff-Bearbeitungen durch die beliebte Musikrevue ergänzt, seit 2017 steht zusätzlich das Format der Musikrevue für Kinder am Spielplan.

Programm 2024

Die Borgias. Spiel der Macht

Uraufführung

Das Zeitalter der Renaissance: Ein kultureller Aufbruch, eine künstlerische Blütezeit, die Überwindung des Mittelalters, mit dem Buchdruck entstehen erstmals Massenmedien – mit ihnen Bildung, Aufklärung und Fake News. Der Mensch sieht sich als Mittelpunkt der Welt und zugleich wandert die Welt vom Zentrum in die Peripherie: Die Wissenschaft erkennt das Sonnensystem – die vorgefertigte Gedankenwelt der Menschen ändert sich binnen weniger Jahre. Kaum eine Familie dieser Zeit ist berühmter als die der Borgias: Sie brachte zwei Päpste hervor, trieb Vetternwirtschaft und Korruption auf die Spitze, scheute vor drastischen Mitteln nicht zurück und bediente die Klaviatur der Macht. Eine Geschichte, packend wie ein Thriller, vielschichtig wie ein Wandgemälde und Themen wie aus der Gegenwart. Ein praller Stoff als Spiegel unserer Zeit.

In Kooperation mit der Schallaburg-Ausstellung ›Renaissance einst, jetzt, hier!‹

Musikrevue Simply The Best

Humorvolle Einblicke in die Welt der Eleganz und des Schicks, ein augenzwinkernder Besuch im Reich des Glamours, karikierende Einblicke in geheimnisvolle Machenschaften und Intrigen: Voll Satire und Witz, vor allem aber mitreißender Hits aus sechs Jahrzehnten entführt die 15. Musikrevue zu Adabeis und Sternchen, zu komischen Verwicklungen und lächerlichen Wichtigtuereien.

Ein Hitfeuerwerk mit Rockhymnen und Pop- balladen, Italoflair und Austropop, Hip-Hop, Funk, R&B und bestes Unterhaltungstheater mit Ohrwurmgarantie!

12. Juni bis 14. August 2024

www.wachaukulturmelk.at