Vom 23. August bis zum 11. September 2023 findet erneut eines der größten Volksfeste Europas ganz ohne Hygieneauflagen statt. An 200 Ständen werden zwei Millionen Besucher erwartet.

Und 2023 dürfen sich die Besucher auch wieder auf die Attraktion für die ganze Familie, den „Hexentanz“, freuen, während sie auf dem Hangover-Tower in schwindelerregende Höhen entführt werden und in einer ebenso schwindelerregenden Geschwindigkeit wieder herabsausen. Auch in den Top Spin-Gondeln geht es wieder buchstäblich rund. In diesem Jahr hat in Luxemburg die größte transportable Geisterbahn der Welt, das Daemonium mit vier Etagen, Premiere. Wie in jedem Jahr, so gibt es auch dieses Mal Thementage. Am letzten Tag der „Schueberfouer“ erhalten Besucher bis 20 Uhr 50 % Ermäßigung auf die Attraktionen. Um 22 Uhr schließt die Messe mit einem großen Feuerwerk auf der Großherzogin-Charlotte-Brücke. Endgültig vorbei ist die Schobermesse am Mittwoch, den 7. September, um 1 Uhr morgens. Die „Schueberfouer“ geht zurück auf das Jahr 1340 und Johann den Blinden, Graf von Luxemburg, der die Stadt zur Drehscheibe des Handels zwischen Flandern und Italien machen wollte.

