Wenn draußen die Tage kürzer werden, die ersten Schneeflocken tanzen und in den Fenstern die Lichter leuchten, beginnt die Zeit der kleinen Wunder. Es ist jene besondere Jahreszeit, in der vertraute Bräuche unsere Herzen wärmen und selbst die kleinsten Dinge eine große Geschichte erzählen. Eine davon ist die Geschichte der roten Winterbeeren, die seit Jahrhunderten untrennbar mit Weihnachten verbunden sind.

Im Spielzeug Welten Museum Basel öffnet sich vom 7. November 2026 bis zum 31. Januar 2027 mit der Ausstellung „Holly Berry. Die Magie der Winterbeeren“ eine zauberhafte Welt voller Erinnerungen, Traditionen und festlicher Schönheit.

Im Mittelpunkt steht die Stechpalme, deren glänzend grüne Blätter und leuchtend rote Beeren seit jeher als Zeichen der Hoffnung und Lebenskraft gelten. Schon in vorchristlicher Zeit schmückten immergrüne Pflanzen die dunklen Wintertage. Sie sollten Glück bringen, Schutz schenken und daran erinnern, dass das Leben selbst in der kalten Jahreszeit weiterbesteht. Später erhielt die Stechpalme auch im Christentum eine besondere Bedeutung: Ihre roten Beeren wurden zum Sinnbild des Blutes Christi, die stacheligen Blätter erinnerten an die Dornenkrone.

Besonders im viktorianischen Grossbritannien entwickelte sich die Stechpalme im 19. Jahrhundert zum beliebten Weihnachtsschmuck. Sie zierte festlich geschmückte Häuser, liebevoll gestaltete Weihnachtskarten und kunstvolle Illustrationen. Bis heute stehen Rot und Grün für jene vertraute Weihnachtswelt, die wir mit Geborgenheit, Hoffnung und harmonischen Festtagen verbinden.

Doch hinter den kleinen Beeren verbirgt sich noch viel mehr. Die Ausstellung erzählt von alten Winterbräuchen, kulinarischen Genüssen und heilkundlichen Traditionen. Historischer Baumschmuck, festliche Dekorationen und zauberhafte Weihnachtskarten lassen vergangene Zeiten lebendig werden. Dabei begegnen wir nicht nur der Stechpalme, sondern auch den Früchten von Mistel, Weissdorn und Wildrose, die ebenfalls zur winterlichen Dekoration gehören.

Und natürlich dürfen auch die kleinen Besucherinnen und Besucher auf Entdeckungsreise gehen: Auf einer eigenen Spur durch die Ausstellung gilt es, versteckte Vögel zwischen den Holly Berries aufzuspüren. Ein liebevolles Suchspiel, das Kinderaugen zum Leuchten bringt und die Magie der Winterzeit spielerisch erlebbar macht.

7. November 2026 bis 31. Januar 2027

www.spielzeug-welten-museum-basel.ch