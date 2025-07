Kunst der Superlative: „Love You For Infinity“ bringt erstmals Werke von Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama und Takashi Murakami in einer gemeinsamen Ausstellung zusammen. Das Sprengel Museum Hannover präsentiert ab 6. September 2025 das Highlight von internationalem Format – ermöglicht durch die Kulturpartnerschaft mit enercity. Bereits jetzt geben Museum, Stadt und enercity exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Schau.

Mit einem ambitionierten Ausstellungsprojekt setzt das Sprengel Museum Hannover im Herbst 2025 ein Ausrufezeichen: Vom 6. September 2025 bis 14. Februar 2026 zeigt das Museum die Ausstellung „Niki. Kusama. Murakami. Love You For Infinity“ – ein künstlerischer Dialog zwischen drei Ikonen der Gegenwartskunst. Möglich wird das Projekt durch die Förderung von enercity im Rahmen des 200- jährigen Unternehmensjubiläums des Energieunternehmens mit Wurzeln in Hannover.

Die Ausstellung versteht sich als kraftvolle Hommage an drei internationale Kunstikonen, deren Werke Grenzen zwischen Ost und West, Kunst und Popkultur, individueller Vision und Massenwirkung überschreiten. Ausdrucksstarke Bildwelten, gesellschaftliche Themen wie Feminismus, Vielfalt, Vergänglichkeit und Utopie sowie der Balanceakt zwischen Kunst und Kommerz stehen im Fokus. Ausgangspunkt ist der 25. Jahrestag der Schenkung von über 400 Arbeiten durch Niki de Saint Phalle an die Stadt Hannover – ein Vermächtnis, das bis heute nachwirkt. Die Schau lädt ein zu einer sinnlich erfahrbaren Begegnung, bei der die Werke nicht nebeneinander, sondern in einem lebendigen Dialog zueinander stehen.

www.sprengel-museum.de