Top-Künstler in einem herrlichen Panorama – seit 26 Jahren ist das die Zauberformel von SR Klassik am See, dem Klassik Open Air am Losheimer Stausee.

Ein Ort, an dem alle auf ihre Kosten kommen: Musikfreunde freuen sich auf einen mitreißenden Programm- Mix, auf große Solisten und die Deutsche Radio Philharmonie. Musikalisch-kulinarisch gestimmte Picknickfreunde genießen die milde Seeluft, die große grüne Wiese und vertrauen auf den sommerlich geneigten Wettergott. Das krönende Feuerwerk zum Abschluss verwandelt die Szenerie dann vollends in eine Zaubernacht. „Sueños españoles“ – „Spanische Träume“ – so lautet das diesjährige Motto.

„Spanien ist das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Wir wollen im kommenden Jahr die großartige Kultur und Musiktradition dieses Landes zeigen. Spanien besteht ja keineswegs nur aus Sombrero, Ballermann und Strandparty, sondern hat in der „klassischen“ Musik außerordentliche Künstler und Komponisten hervorgebracht. Ich freue mich sehr, dass wir für unser spanisches Programm mit Pablo Mielgo einen der besten spanischen Dirigenten gewinnen konnten. Und mit dem aus Mallorca stammenden Geiger Francisco Fullana sowie der fantastischen Flamenco-Sängerin Trini Montero sind weitere bekannte spanische Künstler dabei.” sagt Veranstalter Joachim Arnold.

6. Juli 2024

