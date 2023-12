Am 3. Januar 2024 findet das traditionelle Arlberger Neujahrskonzert des Johann Strauß Ensemble unter der Leitung von Dirigent Marc Reibl in der WM-Halle des Arlberg WellCom in St. Anton am Arlberg statt. Mit einem stimmungsvollen Programm aus dem reichen Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen begrüß St. Anton am Arlberg das neue Jahr 2024.

Das Johann Strauß Ensemble

Das Johann Strauß Ensemble, 1985 gegründet, zählt zu Österreichs führenden Kammerorchestern. Geprägt durch Mitglieder des Bruckner Orchesters Linz, strebt es Klangverfeinerung und innovative Repertoire-Wege an. Unter der Leitung von Russell McGregor integriert es traditionelle und zeitgenössische Musik, wobei die Verbindung von Linzer Musiktradition mit Wiener Musik eine besondere Rolle spielt. Das Ensemble betont Individualität, fördert aber auch den intensiven Austausch von Künstlern. Der Fokus liegt nicht nur auf der Strauss-Familie, sondern auch auf zeitgenössischen Kompositionen. Der Zyklus „Auf Flügeln des Gesanges” präsentiert eine breite Palette von Kammermusik und 20. Jahrhundertswerken. McGregor moderiert die Konzerte auf unterhaltsame Weise und integriert Lesungen österreichischer Literatur. Neben regelmäßigen Konzerten in Österreich und Europa tourt das Ensemble international, auch in Ländern wie China und Australien. Es engagiert sich in humanitären Projekten und Benefizveranstaltungen. Acht CD-Einspielungen dokumentieren ihre künstlerische Arbeit. Josef Herzer übernimmt ab Juli 2018 die Geschäftsführung.

3. Januar 2024, 17.30 Uhr, WM-Halle / Arlberg WellCom

