Am 27. Dezember 2023 lassen Besucher des Konzerts der Wiltener Sängerknaben in St. Anton am Arlberg beschwingt und festlich das vergangene Jahr Revue passieren.

Die Wiltener Sängerknaben aus Innsbruck zählen zu den traditionsreichsten und ältesten Knabenchören Europas und zu den wohl namhaftesten Knabenchören im Alpenraum. Kaiser Maximilian I. gründete die Vorläufer der Wiener Sängerknaben unter Einbeziehung von Singknaben aus Wilten. Die jahrhundertealte Tradition wurde nur gelegentlich durch Kriege unterbrochen, darunter der Zweite Weltkrieg. Nach diesem Krieg wurde der Chor unter der Leitung von Prof. Norbert Gerhold und Otto Karasek neu gegründet. Gerhold leitete den Chor bis 1982, und unter seiner Führung wurden erfolgreiche Aufnahmen und Tourneen realisiert, unter anderem nach Dänemark, Israel und Japan. 1983 übernahm Armin Kölbl die künstlerische Leitung, gefolgt von Prof. Howard Arman aus London im Jahr 1986. Arman gründete 1991 die Innsbrucker Capellknaben mit Mitgliedern der Wiltener Sängerknaben. Unter der Leitung von Prof. Mag. Johannes Stecher entwickelte sich der Chor zu dem heutigen herausragenden Klangkörper. Heute besteht der Chor aus etwa 190 Knaben und jungen Männerstimmen. Es erwarten Sie bekannte klassische Werke & traditionelle alpenländische Weihnachtslieder im Arlbergsaal in St. Anton am Arlberg.

27. Dezember 2023, 20 Uhr, Arlbergsaal (Neue Mittelschule St. Anton)

