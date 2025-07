Mit Schwung ins neue Jahr: Die Staatsoper Hannover lädt zum festlich-musikalischen Auftakt 2026 und lässt die goldenen Klänge des Jahres 1926 aufleben. In einem unterhaltsam moderierten Konzert treffen Oper, Operette, Jazz und Sinfonik aufeinander – lebendig, überraschend und stilvoll zelebriert.

1926 war eines der wichtigsten Jahre der Musikgeschichte: Die vielen musikalischen Stile der „Goldenen Zwanziger“ klatschten legendär bunt aufeinander. Die posthume Uraufführung von Giacomo Puccinis Turandot, die beste Zeit von Emmerich Kálmán und Co. — und der junge Dmitri Schostakowitsch präsentierte drüben in Sankt Petersburg seine allererste Sinfonie. Wir feiern das Jahr 1926, exakt 100 Jahre danach. Mit Werken, die 1926 uraufgeführt wurden — oder solchen, die 1926 auf dem Spielplan in Hannover standen. Das einzigartige Konzert wird launig moderiert von unserem Intendanten Bodo Busse und dem Dramaturgen Arno Lücker an seiner Seite.

1. Januar 2026

staatstheater-hannover.de