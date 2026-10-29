Zwei Meisterwerke, die auf ganz unterschiedliche Weise musikalische Grenzen überschreiten: Mozarts Sinfonie Nr. 40 und Franz Liszts monumentale „Dante-Sinfonie“ stehen im Mittelpunkt des vierten Sinfoniekonzerts des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover.

Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 40 in g-Moll KV 550 entstand im Sommer 1788 und gehört zu seinen letzten drei Sinfonien. Schon die unruhig pulsierende Begleitung und die sehnsuchtsvolle Melodie des ersten Satzes verleihen dem Werk einen unverwechselbaren Charakter. Anders als viele festliche Sinfonien seiner Zeit ist diese Komposition von einer tiefen emotionalen Spannung geprägt, die zwischen leidenschaftlicher Unruhe, lyrischer Empfindsamkeit und dramatischer Zuspitzung wechselt.

Bemerkenswert ist, mit welcher Konsequenz Mozart aus vergleichsweise knappen musikalischen Gedanken ein vielschichtiges Werk entwickelt. Besonders das Finale zeigt seine Meisterschaft im Umgang mit kontrapunktischen Techniken und überraschenden harmonischen Wendungen. Die Sinfonie wurde damit zu einem wichtigen Bezugspunkt für die nachfolgenden Generationen romantischer Komponisten.

Franz Liszt führte diese Entwicklung im 19. Jahrhundert in eine neue Richtung. Nach seinen Jahren als gefeierter Klaviervirtuose widmete er sich verstärkt der Orchestermusik und entwickelte eine Tonsprache, die literarische, philosophische und bildnerische Vorstellungen unmittelbar in musikalische Formen übersetzen sollte.

Seine zwischen 1854 und 1856 entstandene „Dante-Sinfonie“ orientiert sich an Dante Alighieris „Göttlicher Komödie“. Die Komposition schildert eine imaginäre Reise durch das Jenseits und besteht aus zwei großen Sätzen: „Inferno“ und „Purgatorio“. Während der erste die Schrecken der Hölle mit schroffen Klangkontrasten und dramatischer Orchesterbehandlung beschwört, entfaltet der zweite eine zunehmend vergeistigte musikalische Atmosphäre.

An die Stelle einer musikalischen Darstellung des Paradieses setzte Liszt ein abschließendes „Magnificat“ für Frauenchor. Diese Entscheidung verleiht dem Werk eine besondere spirituelle Dimension und erweitert den sinfonischen Klangraum um die menschliche Stimme.

Die musikalische Leitung übernimmt Adrian Prabava. Gemeinsam mit dem Chor und Extrachor der Staatsoper Hannover sowie dem Niedersächsischen Staatsorchester gestaltet er einen Konzertabend, der von Mozarts konzentrierter sinfonischer Dramatik zu Liszts groß angelegter musikalischer Jenseitsvision führt.

31. Januar und 1. Februar 2027

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