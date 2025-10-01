Ein Abenteuer voller Mut, Freundschaft und Freiheit: Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ erobert die Bühne des Staatsschauspiels Dresden.

Auf ihre ganz eigene Weise entdeckt Ronja, die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, den Wald rund um die ehrwürdige Mattisburg – und macht ihn zu ihrem Reich. Furchtlos stellt sie sich Wilddruden, Graugnomen und Rumpelwichten, trotzt Wind und Wetter und liebt das Leben, ihre Eltern und die Räuberbande. Nur vom gefährlichen Höllenschlund, der die Burg nach einem Blitzschlag entzwei riss, soll sie sich fernhalten. Doch gerade dort begegnet sie Birk, dem Sohn von Mattis’ Erzfeind Borka, der mit seiner Bande den anderen Teil der Festung besetzt hat.

Fortan treffen sich Ronja und Birk heimlich, während die Erwachsenen unbeirrt ihre Fehde fortführen. Mit Freundschaft, Mut und Eigenständigkeit stellen sich die Kinder dem Hass der verfeindeten Räuberbanden entgegen und zeigen, dass es andere Wege gibt als Streit und Rache.

Astrid Lindgrens 1981 erschienene Erzählung wurde längst zur Lieblingslektüre unzähliger Kinder – und machte Ronja zu einer starken Identifikationsfigur über Generationen hinweg.

