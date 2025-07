„When the poor brain is cracking, there’s nothing like packing a suitcase and sailing away.“

Große Kreuzfahrtschiffe sind Begegnungs- und Urlaubsorte, Luftverpester und Luxus-Statussymbole zugleich. Der Transatlantik-Kahn mit dem Namen „MS America“ in Cole Porters Hit-Musical Anything Goes erscheint daneben auch als Fluchtpunkt, als ein Ort des Untertauchens. Entsprechend geht es an Bord des Boots in Adriana Altaras’ Inszenierung abgewrackt und entfesselt, hemmungslos zu, wobei sich der Dampfer in der neuen Hannoverschen Produktion mächtig in die feuchte Höhe schraubt …

Das „MS“ und das „Am“ des Schiffsnamens haben Wind und Regen schon verblassen lassen. Allein die Buchstaben „Erica“ bleiben zurück. Auf der nassforschen Musical-Reise auf hoher See treffen wir auf einen wohlhabenden, schüchternen Typen, der seine große Liebe sucht, eine Showtanzdame, die es faustdick hinter den Ohren hat, einen Gangster, der sich als Priester ausgibt — und auf andere zwielichtige und aufrichtige Typen. Wer wen liebt, wer wen betrügt und wer den Pudel ganz am Ende (nass)rasiert: Das bleibt möglicherweise ein großes Ozean-Rätsel.

Dazu havarieren uns Cole Porters unvergessliche Hits wie das titelgebende „Anything Goes“ oder „I Get a Kick Out of You“ durch den Abend. Moral der Geschichte: Wenn das Leben verrückt wird, einfach die (Step-)Tanzschuhe anziehen, das Schiff segeln lassen und singen, was das Zeug hält! Alles fließt. Alles tanzt. Nichts geht mehr. Aber anything goes!

Premiere 28. November 2025

weitere Aufführungen: 5., 12., 18., 20., 26. und 31. Dezember 2025, 8., 17., 18. und 25. Januar, 1., 8. und 21. Februar, 19. und 27. März, 7. und 11. April, 16. und 25. Mai 2026

