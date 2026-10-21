Zwölf Tenorstimmen, große Melodien und ein musikalischer Streifzug durch unterschiedliche Genres: Mit ihrer „Legacy Tour“ bringen The 12 Tenors ein vielseitiges Konzertprogramm in die Stadthalle Cottbus. Klassische Gesangstradition begegnet dabei bekannten Liedern und populären musikalischen Höhepunkten.

Die besondere Idee des Ensembles liegt in der Verbindung von zwölf ausgebildeten Tenorstimmen, die sowohl gemeinsam als auch in unterschiedlichen solistischen Konstellationen zu hören sind. Anders als bei einem traditionellen Opernabend steht nicht die Interpretation eines einzelnen Bühnenwerkes im Mittelpunkt, sondern die Vielfalt der menschlichen Stimme. Kraftvolle Ensemblepassagen wechseln mit lyrischen Momenten und eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf bekannte Melodien.

Unter dem Titel „Legacy“ beschäftigt sich die Tournee mit dem musikalischen Vermächtnis großer Künstler und Kompositionen. Dabei überschreitet das Ensemble bewusst die Grenzen zwischen klassischem Gesang, Musical und populärer Musik. Die Sänger greifen auf unterschiedliche stilistische Ausdrucksformen zurück und präsentieren bekannte Melodien in Arrangements, die auf die außergewöhnliche Besetzung zugeschnitten sind.

Gerade die Tenorstimme nimmt in der europäischen Musikgeschichte eine besondere Stellung ein. Von den großen Opernpartien des 19. Jahrhunderts bis zu den berühmten Liedern des 20. Jahrhunderts ist sie eng mit emotionalen Höhepunkten und virtuosen Gesangsdarbietungen verbunden. The 12 Tenors knüpfen an diese Tradition an, interpretieren sie jedoch in einem zeitgemäßen Konzertformat, das auch Menschen anspricht, die nur selten klassische Konzerte besuchen.

Neben den gesanglichen Leistungen ist die szenische Präsentation ein wichtiger Bestandteil des Konzepts. Choreografierte Bewegungen, eine aufwendige Lichtgestaltung und das Zusammenspiel der zwölf Sänger verleihen dem Abend den Charakter einer großen Musikshow. Die Verbindung aus musikalischer Präzision, unterschiedlichen Stimmfarben und unterhaltsamer Bühnenpräsenz prägt das besondere Profil des Ensembles.

Mit der „Legacy Tour“ setzt die Gruppe ihre internationale Konzerttätigkeit fort und lädt das Publikum zu einer Begegnung mit bekannten musikalischen Traditionen in neuem Gewand ein.

13. Februar 2027

www.cmt-cottbus.de