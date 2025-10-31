Rockige Passion trifft biblisches Drama: Im Musical Jesus Christ Superstar am Bühnen Bern wird die letzte Woche im Leben Jesu kraftvoll und zeit­genössisch inszeniert.

Im Stadttheater Bern entfaltet sich diese packende Neuinterpretation von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, die das traditionelle Evangelium als Rockoper von ungeahnter Intensität erzählen. Vom triumphalen Einzug in Jerusalem bis zur Kreuzigung verfolgen wir einen charismatischen Jesus, der zwischen Messias-Erwartung, menschlicher Zweifel und leidenschaftlicher Liebe steht. Inmitten der Wirren stehen Maria Magdalena und Judas, deren Beziehungen den Blick auf Macht, Treue und Verrat schärfen.

Diese Produktion verspricht nicht nur mit mitreißender Musik und ikonischen Songs wie „I Don’t Know How to Love Him“, sondern auch mit einer visuell ebenso dichten wie emotionalen Inszenierung unter Regie von Tomo Sugao. Kostüme, Video- und Bühnenbild schlagen Brücken zwischen biblischer Vorlage und heutiger Bildsprache – erlebbar in einem Raum, in dem Licht, Klang und Körper sich verbinden. Die Musiker und das Ensemble vollführen eine intensive Reise, die sowohl die Spiritualität als auch die rohe Realität menschlichen Leidens spürbar werden lässt.

Wer die Bühne der Bühnen Bern betritt, erwartet keine reine Retro-Show, sondern ein vielschichtiges Erlebnis, in dem Religion, Popkultur und Seelen-Reflexion eine gemeinsame Klangwelt bilden – laut, ehrlich und nachhaltig.

Premiere 21. März

weitere Aufführungen: 24. und 29. März, 2., 8., 12. und 17. April, 31. Mai, 10., 17., 18., 21., 23. und 27. Juni 2026

buehnenbern.ch