„Shakespeares Sommernachtstraum hat nichts an Aktualität eingebüßt, es geht um Liebe, um Rausch und um Eifersucht”, so Regisseur Jochen Schölch.

Ganz Athen steht unter den Vorzeichen der Hochzeit des Fürsten Theseus und der Königin der Amazone Hippolyta. Doch während Theseus seinen Zeremonienmeister Philostrat damit beauftragt, die Feierlichkeiten auszurichten, ersucht der wohlhabende Athener Bürger Egeus Theseus um eine Audienz: Er will seine Tochter Hermia wegen Ungehorsams vom Fürsten bestrafen lassen, denn sie weigert sich, Demetrius zu heiraten, dem sie versprochen ist. Sie beschließt, mit ihrem Geliebten Lysander in den Wald von Athen zu fliehen. Sie weihen einzig ihre beste Freundin Helena ein. Dieser passt das ganz gut, ist sie doch heimlich in Demetrius verliebt. Sie verrät also den Fluchtplan der beiden. Demetrius verfolgt die ihm Versprochene und Helena hinterdrein. Außerdem begibt sich eine Schar Handwerker in den Wald, um hier fern der Stadt ein Theaterstück zu proben, welches zur Hochzeit des Fürsten Premiere feiern soll. Als gäbe es nicht genug Verwirrung, halten der König der Feen Oberon und seine Gemahlin Titania just im selben Walde Hof und wo diese zwei einander begegnen, werden Sterbliche zum Spielball ihrer Ränke; und wie Puck, der Diener Oberons, in diese ganze Geschichte passt, werden wir alsbald erfahren …

Premiere 29. April 2023

weitere Aufführungen: 30. April, 2., 11., 12., 15., 20., 21., 22., 27. und 28. Mai, 3. und 4. Juni 2023

theater.ingolstadt.de