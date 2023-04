Georgia Russell arbeitet präzise wie eine Chirurgin, ihr künstlerisches Instrument ist das Skalpell. Ihre Methode, die sie in immer neuen Serien abwandelt und weiterentwickelt, ist einfach und äußerst raffiniert zugleich. In feiner und wogen­der Rhythmik filetiert sie Notenblätter, Grafiken, Zeitungen oder Fotos, manch­mal auch ganze Bücher, und verwandelt ihre Vorlagen zu filigranen Kunstob­jekten von visuellem Reichtum.

Neuerdings widmet sie sich dem Malerischen, indem sie Leinwände mit Farbkompositionen mit Schnitten versieht und diese im Spiel verschiedener Ebenen miteinander kommunizieren lässt. Oft schichtet die Künstlerin mehrere Leinwände hintereinander, die mit ihren durchbroche­nen Strukturen wie zart ineinander verwoben wirken. In ihrem gegenläufigen Zusammenspiel erzeugen die Durchblicke zwischen den Ebenen eine span­nungsvolle Dynamik, die den Eindruck einer flirrenden Bewegung vermittelt. Georgia Russell möchte die Menschen mit ihrer Arbeit berühren und bewegen. Betrachtende begegnen in ihren durch scharfe Schnitte entstanden Werken der poetischen Anmutung von Naturphänomenen.

Georgia Russell wurde 1974 in Elgin, Schottland geboren. Im Jahr 2000 schloss sie ihre Studien am Royal College of Art in London mit einem Master in künstlerischen Drucktechniken ab. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellun­gen in international renommierten Institutionen zeigen die Anerkennung, die der Künstlerin zuteil wird, so u.a. die Ausstellung Slash: Paper Under the Knife im Museum of Art & Design, New York, oder The Book Borrowers: Contemporary Artists Transforming the Book im Bellevue Arts Museum in Washington. Ebenso finden sich Arbeiten in bedeutenden privaten sowie öffentlichen Sammlungen, so im Victoria and Albert Museum, London, und im Centre Georges Pompidou, Paris. Georgia Russell lebt und arbeitet in Méru, Frankreich.

25. Februar bis 7. Mai 2023

