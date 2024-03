Diesen Frühling können Sie eine Ausstellung über den berühmten Schweizer Künstler Alberto Giacometti erleben. Anhand von Meisterwerken in Skulptur und Zeichnung zeigt die Ausstellung Giacomettis Faszination für das, was man wirklich sieht, wenn man schaut.

Berühmte lange Gliedmaßen

Hohe, schlanke Figuren mit rauen, organischen Oberflächen. Giacometti (1901-1966) ist international bekannt für seine ikonischen Darstellungen langgliedriger menschlicher Figuren. Die Skulpturen, die in einigen der größten Museen der Welt ausgestellt sind, sind ein wesentlicher Grund für Giacomettis Ruhm – sowohl zu seiner Zeit als auch heute, wo er als einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts gilt. Seine Kunst umfasst jedoch auch die Bereiche Malerei, Grafik und Zeichnung.

Die Besessenheit vom Sichtbaren

Die Ausstellung entfaltet Giacomettis lebenslange Besessenheit von der visuellen Erfahrung des Menschen. In seiner Kunst bemühte sich Giacometti mit Hingabe, die Welt so zu erfassen, wie er sie sah und erlebte. Und er war in seinem Streben kompromisslos. Oft übermalte er seine Werke und schuf unzählige Entwürfe desselben Porträts. Er beschrieb sein endloses Projekt mit diesen Worten: Es ist, als wäre die Wirklichkeit immer hinter einem Vorhang, den man wegzieht … Es gibt immer einen anderen … und einen anderen. Aber ich habe den Eindruck – oder vielleicht ist es eine Illusion -, dass ich jeden Tag ein Stück weiterkomme. Das ist es, was mich dazu bringt, etwas zu unternehmen, so als ob man es wirklich schaffen müsste, den Kern des Lebens zu verstehen.



In der Ausstellung können Sie einen einzigartigen Einblick in Giacomettis Skulpturen, Zeichnungen und Gemälde gewinnen, die von der Philosophie und den Umwälzungen zweier Weltkriege geprägt sind.

10. Februar bis 20. Mai 2024

