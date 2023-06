Mysteriöse Bräuche, geheimnisvolle Symbole und geschlossene Gesellschaften – die aktuelle Ausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ im Herzoglichem Museum Gotha gibt Einblicke in die bedeutungsvolle frühe Phase der Freimaurerei in Thüringen.

Geheimbünde wie die Freimaurer und Illuminaten umgibt ein Schleier von Mythen und Geschichten, sie liefern den Stoff für Bestseller und Blockbuster. Aktuell lüftet eine große Sonderausstellung diesen geheimnisvollen Schleier ein wenig. Sie widmet sich der Freimaurerei und dem Illuminatenorden in Gotha während der Regentschaft Ernsts II. von Sachsen-Gotha-Altenburg und nimmt darüber hinaus die Mysterienkultur des Alten Ägyptens in den Blick.

Die Ausstellung informiert über Ursprünge und Ziele, erklärt wichtige rituelle Symbole und zeigt eine Vielzahl originaler Objekte aus dem Kosmos der Freimaurerei. Besuchende erfahren, wer die Mitglieder der Freimaurerloge waren und wie die geheimen Sozietäten nach neuesten Forschungserkenntnissen funktionierten und gesellschaftlich wirkten.

Anlass für das Stattfinden der Ausstellung 2023 ist das 300. Editionsjubiläum der Constitutions of the Free-Masons von James Anderson, eines für die Freimaurerei bis in heutige Zeit wesentlichen Werkes. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft der Großen National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln” zu Berlin. Wissenschaftlicher Kooperationspartner ist das Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt.

bis 15. Oktober 2023, Herzogliches Museum

Themen- & Kuratorenführungen sowie Vermittlungsangebote unter:

www.stiftung-friedenstein.de/ausstellungen-und-veranstaltungen/freimaurer-und-mysterien-agyptens-gotha