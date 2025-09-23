Im Herzen von Kobersdorf erhebt sich ein Gebäude, das weit mehr ist als ein Denkmal: die sanierte Synagoge. Sie ist nicht nur ein architektonisches Zeugnis vergangener Jahrhunderte, sondern auch ein lebendiger Ort der Kultur, Wissenschaft und Bildung. Mit ihrer neuen Bestimmung wird sie zu einem Raum, der Geschichte bewahrt und zugleich Gegenwart und Zukunft inspiriert.

Das Burgenland setzt mit der Synagoge ein starkes Zeichen: Es bekennt sich zu seinen jüdischen Wurzeln, zur Pflege seiner Traditionen und zur Verantwortung gegenüber den Opfern des NS-Terrors. Damit ist das Haus nicht nur Erinnerungsort, sondern auch Ausgangspunkt für Dialog, Reflexion und Begegnung.

Die Synagoge steht heute für vielfältige Veranstaltungen offen – von wissenschaftlichen Symposien bis zu kulturellen Programmen –, solange sie thematisch mit jüdischer Geschichte und Kultur verbunden sind. Besonders eindrucksvoll ist ihre Rolle in der Bildungsarbeit: Für Schulklassen werden Programme entwickelt, die Geschichte lebendig machen und bei Bedarf auch den jüdischen Waldfriedhof einbeziehen. So wird Erinnerung zu einem aktiven Prozess, der junge Menschen erreicht und sensibilisiert.

Im Oktober entfaltet die Synagoge ein abwechslungsreiches Programm, das den stillen Charakter des Ortes mit künstlerischen Impulsen verbindet. Musikabende greifen die Melancholie wie auch die Hoffnung der Jahreszeit auf, Vorträge lassen Stimmen aus der Vergangenheit hörbar werden, und Filmvorführungen eröffnen Perspektiven auf Abschied und Neubeginn. Wer diesen Ort betritt, spürt: Die Synagoge Kobersdorf ist kein stummes Relikt, sondern ein Resonanzraum. Sie lädt ein, Geschichte nicht nur zu erinnern, sondern weiterzudenken – im Austausch, im gemeinsamen Erleben, in der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. So entsteht aus einem Ort des Gedenkens ein lebendiger Raum der Hoffnung und des Miteinanders.

Lange Nacht der Museen

Bereits zum 25. Mal findet heuer die „Lange Nacht der Museen“ statt. Kulturinteressierte haben von 18 bis Mitternacht die Möglichkeit, aus dem reichhaltigen Angebot zu wählen und mit nur einem Ticket zahlreiche teilnehmende Museen und Galerien zu besuchen. Die ehemalige Synagoge Kobersdorf nimmt dieses Jahr zum vierten Mal an der österreichweiten Veranstaltung teil und nutzt die Gelegenheit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

4. Oktober 2025

Filmabend

The Danube Exodus

Péter Forgács | Ungarn/Niederlande 1998

60 min – De, hebr., engl. UTIm Jahr 1938 werden slowakische Jüdinnen und Juden mit Donauschiffen evakuiert und ins Schwarze Meer verschifft. Wenig später nimmt eines der Schiffe an der Evakuierung von Deutschen teil, die nach dem Hitler-Stalin-Pakt die rumänischen Gebiete in Bessarabien verlassen mussten. Der Kapitän des Schiffs filmte beide Vertreibungen. Aus diesem Filmmaterial hat der ungarische Regisseur Forgács ein erschütterndes Zeitdokument zusammengestellt, das auch Alltagsszenen an Bord des Schiffes zeigt und Einblick in das Leben der Vertriebenen bietet.

Eintritt: frei

13. und 20. Oktober 2025

Chorworkshop „Singt ojf Jiddish”

Bei einem gemütlichen Chorsingtag wird ein Blick in die jüdische Chorliteratur geworfen. Roman Grinberg, Musiker und Chorleiter des Wiener Jüdischen Chores, erkundet mit den Teilnehmenden jiddische Volkslieder und chassidische Gesänge.

19. Oktober 2025

Endphaseverbrechen im Burgenland. Nikolaus Schorn

Biografische Skizze eines NS-Täters

Im Zuge des Vormarsches der Roten Armee und der nahenden Niederlage des nationalsozialistischen Regimes wurden im Frühjahr 1945 auch im Burgenland zahlreiche Verbrechen an Gefangenen, ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter verübt. Die Wut der zusammenbrechenden Diktatur richtete sich auch gegen diejenigen, die sich dem fanatischen Einsatz im nationalsozialistischen Endkampf widersetzen wollten. So führten etwa nationalsozialistische Funktionäre vor allem auf regionaler und lokaler Ebene einen beispiellosen Terror gegen die eigene Bevölkerung durch. Nikolaus Schorn wird zur Jahreswende 1944/45 als politischer Leiter zum Bau des Südostwalles an der burgenländischen Grenze abkommandiert. In der Endzeitstimmung des Dritten Reiches entladen sich sein Fanatismus, seine Herrenmenschen-Mentalität und sein Hang zur Gewalt in zahlreichen Tötungsdelikten an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern.

22. Oktober 2025

Musik.GEDENK.Schule – Sommerfrische! Auf das Leben! L ‘Chaim!

Das Mittelburgenland war für Juden und Jüdinnen aus Wien eine beliebte Sommerfrischeregion. Der Abend steht in Erinnerung an diese Tradition. Musik zur Unterhaltung, Musik zum Fest, Musik zur Erheiterung, koscheres Essen und das Jiddische. Erinnert wird an das bis 1934 bestehende Salonorchester von Kobersdorf, an den in Kittsee geborenen jüdischen Geiger Maurus Knapp und an Gustav Pick aus Rechnitz, dem Komponisten eines bekannten Wienerliedes.

Musik: Jiddische Lieder, Wiener Lieder, Volksmusik, Unterhaltungsmusik, gespielt von Schüler:innen und Pädagog:innen der Musikschulen.

Eintritt: freie Spende

23. Oktober 2025



Tag der offenen Tür in burgenländischen Museen: Synagoge Kobersdorf

Bereits zum 22. Mal findet am 26. Oktober 2025 in burgenländischen Museen der „Tag der offenen Tür“ statt. Alle Museen und Sammlungen, die sich an dieser Initiative des Kulturreferates beteiligen, können – sofern keine anderen Öffnungszeiten vermerkt sind – von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Die ehemalige Synagoge in Kobersdorf öffnet an diesem Tag ihre Pforten von 14 bis 16 Uhr. Im Rahmen der Themenführung erfahren Sie Details über das Jüdische Kobersdorf im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert sowie über die bauliche Gestaltung und Restaurierung des prunkvollen Gebäudes.

26. Oktober 2025

www.synagoge-kobersdorf.at